Valencia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’Olimpia porterà domani sera la sua striscia vincente di quattro gare in Euroleague a Valencia, dove storicamente ha sempre giocato partite tirate e ad alto contenuto emotivo. Nella stagione 2017/18 rimontò da meno 17 e si impose al supplementare; nella stagione 2019/20 con un’altra rimonta furiosa prevalse con il famoso tiro da tre sulla sirena di Vlado Micov. Valencia è in corsa per i playoff, è reduce da un’ampia caduta a Vitoria, ma ha vinto in rimonta domenica sera contro Tenerife nel campionato spagnolo. E’ la squadra che ha giocato finora più partite chiuse con scarti minimi di EuroLeague, ben 14 terminate entro i sei punti di scarto più una al supplementare, di cui nove vinte. L’altra caratteristica della sua stagione è il perfetto equilibrio del suo record: 7-7 in casa e 6-6 fuori casa. Nelle ultime 10, è 6-4. L’Olimpia gioca per migliorare la propria classifica e costruire sulle ultime vittorie, soprattutto quella con l’Olympiacos, conquistata con lo scarto più ampio della stagione, 21 punti. Si apre la sesta settimana con due gare consecutive di EuroLeague. Nelle cinque settimane precedenti, l’Olimpia ha fatto 5-5, quindi meglio della sua media vittorie stagionali. Rispetto alle ultime gare rientrerà Kevin Pangos, che finora ha giocato solo dieci partite d’EuroLeague. Si deciderà direttamente a Valencia circa l’utilizzo di Shabazz Napier (caviglia destra) e Shavon Shields (in caso di rientro – finora è stato utilizzato solo in tre gare – sarebbe con estrema restrizione del minutaggio). Pippo Ricci, sovraccarico alla coscia destra, non si è allenato prima della partenza per la Spagna.

“Valencia ha esterni di talento - le parole di coach Messina - , creativi, a cominciare da Chris Jones e Jared Harper, tanta profondità e un centro tiratore come Bojan Dubljevic che è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Noi veniamo da una buona settimana, continuiamo ad avere problemi tra giocatori che fortunatamente stanno rientrando, ma con minuti limitati, e altri che mancheranno o non saranno al meglio. Indipendentemente da chi andrà in campo e per quanto tempo, vogliamo prolungare il momento favorevole giocando una partita di personalità e grande attenzione sia in difesa che in attacco”.

Nicolò Melli è a meno 15 rimbalzi difensivi dai 1.000 in carriera in EuroLeague. Può diventare il sesto giocatore di sempre a raggiungere questa soglia. Melli è il secondo rimbalzista di sempre nell’Olimpia con 618 rimbalzi, a otto di distanza dal primatista Kaleb Tarczewski (626). Con l’Olimpia, Melli ha segnato 838 punti. Adesso è quinto di sempre nella storia del club dietro Bob McAdoo, Vlado Micov, Sergio Rodriguez e Shavon Shields. Nel frattempo è anche arrivato a 21 punti dai 2.000 in carriera.

Valencia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Valencia - Olimpia Milano, gara di Eurolega, in programma domani, martedì 7 marzo, alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in streaming su Eleven Sports.