Valencia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Le due sfide nei Round 20 e 21 si sono chiuse con la vittoria sull'ALBA Berlino (82-76) e la sconfitta contro la Stella Rossa (62-76), così i ragazzi di coach Ettore Messina hanno oggi un record di 9-12 e lottano per un posto tra le migliori dieci della competizione (che vorrebbe dire accedere al play-in). Il prossimo impegno sarà contro un Valencia (record 10-11) uscito senza successi dal doppio turno in trasferta: 79-84 contro lo Zalgiris e 96-86 dopo un overtime contro il Real Madrid. Un roster profondo quello guidato da coach Alex Mumbru, il quale darà le chiavi del gioco alla coppia Jared Harper-Chris Jones, guardie intercambiabili capaci di dividersi i possessi sia in fase creativa sia in fase realizzativa. Justin Anderson (in dubbio causa infortunio= fungerà da perfetto collante tra le due metà campo, un 3&D che però non disdegna attaccare il ferro.

Il duo formato da Nathan Reuvers (ex Reggio Emilia) e Boubacar Touré proverà a garantire fisicità nella lotta a rimbalzo, una difesa equa sul perimetro e all'interno dell'area, oltre a generare punti entro e fuori l'arco. Il ritorno di Semi Ojeleye potrebbe essere un fattore decisivo sui due lati del campo e dalla panchina Mumbru si metterà nelle mani di due grandi ex come Kevin Pangos e Brandon Davies, la cui chimica risulterà fondamentale tanto in fase offensiva quanto in fase difensiva. Damien Inglis e Stefan Jovic avranno compiti simili in ruoli diversi: l'ala grande francese metterà i suoi centimetri e la sua mobilità per spaziare sui due lati del campo, oltre a dare supporto come passatore aggiuntivo; la guardia serba saprà mettere ordine palla in mano per organizzare l'attacco valenciano, penetrerà nel traffico per conquistare punti o tiri liberi e aiuterà i lunghi a rimbalzo. Kassius Robertson farà tanto lavoro sporco spendendo falli e cercherà di togliere dalla partita alcuni avversari con i suoi movimenti senza palla; la guardia Josep Puerto e il centro Jaime Pradilla avranno spazio grazie alla loro efficienza visto il rapporto tra i minuti giocati e l'apporto sostanziale dato alla partita. Possibili minuti anche per il veterano Victor Claver e per il duttile Xabi Lopez-Arostegui. Nell'ultimo turno di Liga ACB, il Valencia ha superato il Rio Breogan per 88-80 salendo al quinto posto in classifica (record 11-7).

Valencia - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Valencia - Olimpia Milano, 22a giornata di Eurolega, si gioca domani - venerdì 19 gennaio - alle ore 20.30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.