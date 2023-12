Valencia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Quarantotto ore dopo la vittoria sull'Olimpiacos arriva la sfida di questa sera contro il Valencia (record 8-6), reduce dalla vittoria esterna proprio contro i greci dell'Olympiacos. La squadra allenata da Alex Mumbru – priva del grande ex Semi Ojeleye e di alcuni elementi nel reparto esterni – si affiderà a Chris Jones per alzare i giri del motore e rendere più fluida la manovra in transizione. Kassius Robertson e Victor Claver si prenderanno gli spot di guardia e ala piccola, agendo sia come terminali offensivi sia come aiuti alla metà campo difensiva. Sotto le plance ci saranno lo stretch four Nathan Reuvers – ex UNAHOTELS Reggio Emilia – ed il rim protector senegalese Boubacar Touré.

A gestire i possessi della second unit ci penserà il playmaker islandese Martin Hermannsson, mentre Stefan Jovic e Josep Puerto contribuiranno a far correre la voce punti sul tabellino con canestri da ogni zona del campo. Brandon Davies sfrutterà le sue abilità in post basso per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria e si farà sentire con ogni muscolo nella lotta a rimbalzo; Damien Inglis giocherà più lontano dal ferro e raccoglierà gli scarichi per stracciare la retina; infine Jaime Pradilla darà un'ulteriore soluzione come lungo nelle rotazioni della compagine iberica. Il Valencia ha vinto 86-82 contro il MoraBanc Andorra nell'ultimo turno della Liga spagnola e con il record di 10-4 si ritrova appaiato col Barcellona al terzo posto.

Le parole di coach Banchi prima della gara: “Affrontiamo la gara contro Valencia consapevoli che esistono delle analogie con i nostri precedenti avversari, legati soprattutto alla fisicità e alla consistenza, che ad oggi rende statisticamente Valencia la difesa meno battuta dell’ intera EuroLeague. Coach Mumbru sta dando continuità alla precedente stagione proponendo un basket molto strutturato che raramente concede spazi agli avversari, specialmente quando sul loro campo certe caratteristiche vengono esaltate. Questa partita rappresenta un importante banco di prova, per dimostrarsi in grado di produrre una prestazione di alto profilo, unica via alla ricerca di un successo che sarebbe formidabile all’ interno dell’ennesima impegnativa double-week”.

Valencia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Valencia - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca questa sera - giovedì 21 dicembre - alle ore 20.30 e viene trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.