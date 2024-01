Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo la sconfitta di Pistoia, la Vanoli Basket Cremona inaugura il girone di ritorno ospitando la Dolomiti Energia Trentino, che viene dai k.o. in campionato contro Milano e ad Ankara contro il Turk Telekom in Eurocup. Sono 16 i precedenti tra le due società, con Trento avanti in totale per 11-5. La Vanoli, nei sette scontri diretti già giocati in casa, ha ottenuto solo 2 vittorie contro Trento nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Nelle ultime 5 gare tutte vittorie interne nelle sfide tra le due società. Curiosità sui coach: Demis Cavina ha battuto Paolo Galbiati in 2 dei su 3 precedenti giocati tra i due allenatori.

Il match di andata si è giocato come anticipo della giornata inaugurale di questo campionato il 30 settembre 2023 ed è stato conquistato dai bianconeri per 91-84, grazie a un super Grazulis da 25 punti (7/9 da tre punti). Ex di turno nella Dolomiti Energia Trentino è Paul Biligha, protagonista alla Vanoli dal 2015 al 2017, firmando 7.5 punti e 4.4 rimbalzi a partita in 67 presenze complessive nelle competizioni italiane. Coach Paolo Galbiati ha allenato a Cremona nelle stagioni 2020/21 e 2021/22, cumulando 19 vittorie su 58 partite in campionato.

Demis Cavina, coach Vanoli Basket Cremona: "È proprio la mentalità che abbiamo avuto fin dall'inizio: quella di partecipare, credere nelle idee, anteporre le idee a tanti altri aspetti, rialzarci perché eravamo consapevoli che sarebbe stato un anno difficile. Rialzarsi - e questo caso lo facciamo dopo la partita di Pistola persa sul filo di lana, una partita che avevamo anche giocato con grande intensità ma che per episodi non siamo riusciti a portare a casa - adesso ci rialziamo con la concentrazione, la determinazione e la volontà proprio di affrontare questo girone di ritorno come abbiamo iniziato. Quindi consapevoli che ci scontriamo contro realtà strutturate, di grandissimo valore, ma nel nostro piccolo pensiamo di essere una società, una squadra che ha idee e che ha voglia di fare. Il gruppo è ripartito bene, abbiamo già visto Trento all'andata, il suo potenziale; avevo parlato di una squadra che avrebbe fatto sicuro i play-off. Penso che stia dimostrando sia in Europa che in Italia quello di cui parlavamo prima: una squadra molto atletica, allenata da un coach conosciuto a Cremona, un coach emergente che sta portando le proprie idee, sta facendo molto bene a Trento".

Fabio Bongi, assistant coach Dolomiti Energia Trentino: "Affrontiamo una Cremona che specialmente in casa si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione: i risultati stanno dando loro ragione, e nei match casalinghi sono addirittura la migliore squadra del campionato per percentuali al tiro da due e da tre. Insomma, per noi è una partita che va costruita dalla difesa: dobbiamo rallentare l'esecuzione dei loro giochi d'attacco, dobbiamo accoppiarci presto in transizione. Per quanto riguarda l'attacco invece, la sfida è di rimanere solidi ed efficaci contro una squadra che ha la grande dote di sapersi aiutare in campo e che mostra grande coesione difensiva. Dovremo passarci la palla e giocare al nostro ritmo. Rispetto al match di andata? Cremona ha migliorato tanti meccanismi tattici sui due lati del campo, noi i maggiori passi in avanti li abbiamo fatti in termini di consapevolezza dei nostri mezzi. Dobbiamo ritrovare un po' di brillantezza, l'entusiasmo e il ritmo del nostro basket che dobbiamo mettere in campo con costanza in ogni partita: non è facile, ma vogliamo continuare a crescere e a toglierci soddisfazioni".

Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino, gara di Serie A, si gioca oggi - sabato 13 gennaio - alle ore 20.30. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Eurosport 1.