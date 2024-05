LBA, Vanoli Cremona - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta

La Vanoli Cremona, dopo la sconfitta di Pesaro, chiude la sua stagione regolare ospitando l’Olimpia Milano, reduce dalla vittoria nel big match contro Brescia. I biancorossi vanno a caccia di un successo che potrebbe garantire loro il primo posto in classifica, a patto che Bologna contemporaneamente perda contro Trento. Sono 30 i precedenti tra le due società, suddivisi in 27 gare di stagione regolare, due di Coppa Italia e uno di Supercoppa. Cremona ha vinto 4 di queste sfide, tre delle quali in casa, con l’ultima datata 20 ottobre 2019 (82-78). Dopo quella partita, l’Olimpia è in striscia aperta di sette successi consecutivi contro la Vanoli. Le due squadre si sono affrontate in stagione nel posticipo della 13ª giornata, giocato domenica 24 dicembre, quando l’EA7 Emporio Armani si impose per 74-51 con i 16 punti di Napier e i 14 punti con 5 rimbalzi di Hall.

Ettore Messina ha vinto tutti i tre precedenti contro squadre allenate da Demis Cavina. Devon Hall alla presenza numero 100 in campionato.

Demis Cavina, coach Vanoli Basket Cremona: "Peccato che sia finita perché è stata un’altra grande stagione. Come ho detto più di una volta, dà gusto quando hai il piacere della quotidianità con un gruppo di ragazzi così affiatato, che ha un’etica del lavoro importante, con uno staff in cui c’è grande sinergia. È vero: siamo all’ultima giornata e quindi da parte mia c’è un po’ di tristezza anche se i risultati sono stati clamorosi, è stata una un’altra grande stagione e vogliamo chiuderla nel migliore dei modi, quantomeno con un’altra prestazione degna di questo gruppo. La buona notizia è che abbiamo rivisto Nathan Adrian con noi, non so se giocherà e non so quanto tempo riuscirà a giocare perché di fatto sono 3 settimane che non si allena col gruppo, però già rivederlo con noi è molto positivo, lui ci tiene tanto e quindi mi auguro che qualche minuto riesca a giocare. È vero che siamo all’ultima partita ma non sembra essere l’ultima settimana, nel senso che abbiamo svolto il lavoro regolare anche in termini di intensità, abbiamo fatto ottimi allenamenti, sappiamo che giochiamo contro una squadra contro la quale non possiamo fare a cazzotti – nel senso che il risultato sarebbe scontato – dobbiamo quindi cercare di non metterla sul punto di vista fisico ma sul piano della velocità. Abbiamo lavorato tanto in settimana proprio per questo aspetto: cercare di velocizzare le nostre scelte, il nostro gioco, sia in attacco che in difesa perché fare a cazzotti con Milano sarebbe controproducente vista la loro mole, vista la loro lunghezza e stazza. Cercheremo di proporre un gioco che tenga conto del nostro avversario e delle nostre caratteristiche, anche vedendo le nostre ultime partite e tenendo conto delle assenze che abbiamo avuto in questo ultimo mese".

Mario Fioretti, assistant coach EA7 Emporio Armani Milano: "Giochiamo contro una delle squadre rivelazione di questo campionato, una squadra che in casa ha battuto o messo in difficoltà chiunque abbia affrontato. Dovremo riuscire a mantenere una buona circolazione di palla sia contro la loro difesa a uomo che a zona. In difesa dovremo restare concentrati per 24 secondi in ogni possesso essendo Cremona capace di giocare di squadra e di creare canestri anche da situazioni lontano dalla palla”.

Vanoli Cremona - Olimpia Milano: segui la partita in diretta

Vanoli Cremona - Olimpia Milano, gara dell'ultima giornata di Serie A, si gioca domani - domenica 5 maggio - ore 18.15. Diretta streaming su DAZN.