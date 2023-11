Vanoli Cremona - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo il successo al doppio overtime a Scafati, la Vanoli Cremona torna al PalaRadi per affrontare la Virtus Segafredo Bologna, che viene dal successo di Napoli e dalla prima sfida alla Segafredo Arena contro l’Efes. Nei 26 precedenti tra le squadre ci sono state 13 vittorie per parte, con la Virtus avanti 7-6 nelle sfide giocate a Cremona. L’ultima vittoria interna di Cremona contro Bologna è della stagione 2019/20. Un solo precedente tra Demis Cavina e Luca Banchi, disputato nella stagione 2001/02 quando il primo allenava Roseto e il secondo era sulla panchina di Livorno. Vinse Roseto 95-91. Alessandro Pajola festeggia la presenza numero 200 in Serie A.

Demis Cavina, coach Vanoli Basket Cremona: "Domenica torna sul parquet del PalaRadi un società storica della pallacanestro italiana che sta facendo anche il presente con grandi risultati sia un Europa e ovviamente in Italia. Dovremo concentrarci su noi stessi, perché la fisicità e l'atletismo di Bologna - uniti a esperienza e qualità - saranno un bel banco di prova per noi. Arriviamo da una bella vittoria in trasferta e vorremmo sfruttare tutta l'energia che ci portiamo da domenica scorsa per approcciare nel migliore dei modi questa partita. Abbiamo parlato di nuovo con i ragazzi sul discorso difensivo focalizzandoci soprattutto sul primo tempo. Non parlo solo di quintetto ma includo tutti i 10 effettivi della squadra perché normalmente nei primi 10-12 minuti abbiamo già completato la rotazione completa. Ho la fortuna di lavorare con un gruppo strepitoso e sono certo che riusciremo a migliorare questo dettaglio per noi importante: soprattutto quando si gioca contro queste squadre non puoi lasciarle mai scappare perché è difficile poi riprenderle".

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: "La gara di Cremona ci opporrà ad una avversaria galvanizzata dal successo di Scafati e forte di un attacco che si sta dimostrando, numeri alla mano, il più prolifico dell’ intera Serie A. Cercheremo di porre attenzione, nelle poche ore a disposizione per la preparazione della gara, sul come contenere la loro vena realizzativa e la versatilità dei loro lunghi, che rendono il sistema di gioco offensivo e difensivo particolarmente aggressivo ed efficace”.

Vanoli Cremona - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vanoli Cremona - Virtus Bologna, gara della sesta giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 5 novembre - alle ore 20 al Palaradi, e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.