Usciti sconfitti nell'ultimo turno dal BG Gottingen per 79-91, i ragazzi di coach Tom Bialaszewski vogliono regalare la prima gioia europea ai tifosi in casa dopo il successo ottenuto a Cipro contro il Keravnos. Gli avversari del TSU Tbilisi hanno conquistato due punti in classifica superando 63-60 proprio i ciprioti nell'ultimo turno di FIBA Europe Cup.

Lekso Lapanashvili non ama allargare le rotazioni e ha i propri uomini di fiducia a cui mettere in mano la squadra a partire dalla stella Kakhaber Jintcharadze, ala piccola fisica capace di segnare da ogni zona del campo e combattere in maniera fervente a rimbalzo. A creare le occasioni per se stessi e per i propri compagni ci sono le due point guard Rati Andronikashvili e George Tsintsadze: il primo è un classe 2001 con grande attitudine difensiva e visione di gioco sopra la media, oltre ad avere buon tempismo per raccogliere i palloni vaganti sugli errori degli avversari; il secondo è il più anziano del team (classe 1986), abile ad utilizzare tutta l'esperienza del suo bagaglio per mettere ordine alle idee della squadra. Giorgi Turdziladze e Aleksandere Phevadze sono lunghi fisici, non particolarmente dotati tecnicamente, ma con il compito principale di presiedere il pitturato e regalare tante second chance ai compagni.

La panchina della compagine georgiana può utilizzare l'americano Tyree Boykin come sesto uomo, un playmaker undersize estroso e capace di fare male specialmente dai 6.75 metri; a fargli compagnia gli esterni “fatti in casa” Nodar Gogodze e Nika Chechelashvili, oltre al centro Nikola Vujovic. Nell'ultima giornata della Georgian Super League, il TSU Tbilisi ha regolato 99-86 il Tkibuli Orbi conquistando la seconda vittoria in altrettante gare di campionato.

Varese - Tsu Tbilisi: dove vedere la partita in diretta streaming