Verso Olimpia Milano - Virtus Bologna: tutti gli ex della finale scudetto

Si avvicina la terza finale scudetto consecutiva tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, già avversarie per il titolo nel 2021 (vittoria dei bianconeri in 4 gare) e l’anno scorso (4-2 in favore dei meneghini). Alla luce quindi dell’1-1 maturato nel computo degli Scudetti assegnati nelle ultime due stagioni, il prossimo atto di questa si annunciasi annuncia per entrambe come un confronto quantomai atteso e sentito, sensazioni queste che alcuni protagonisti, per via dei loro trascorsi coi rivali della serie, proveranno in maniera più forte di altri. È questo il caso, tra coloro che calcheranno i parquet del Mediolanum Forum e della Segafredo Arena, di Giampaolo Ricci da una parte e del duo Daniel Hackett-Awudu Abass dall’altra, tutti giocatori in grado di vincere uno Scudetto in passato con Milano o Bologna prima di vestire la casacca opposta.

Il primo, dopo aver portato la formazione bolognese allo Scudetto 2021 coi gradi di capitano e aver complessivamente fatto registrare 58 presenze in campionato con i bianconeri viaggiando a 7.6 punti, 4.6 rimbalzi e 1.6 assist di media, ha fatto le valigie in direzione Milano e dall’anno seguente ha difeso i colori del team sponsorizzato Armani mettendo assieme da allora 4.3 punti e 2.8 rimbalzi di media in 78 gare di Serie A giocate. Superiore, in termini statistici, rispetto al lungo romano, è stato l’apporto di Hackett negli anni trascorsi a Milano, squadra questa con cui il nativo di Forlimpopoli ha giocato dal dicembre 2013 fino all’estate 2015 conquistando lo Scudetto 2014, confezionando 8.1 punti, 3.2 rimbalzi e 3.3 assist nelle 55 partite di campionato a cui ha preso parte e salendo fino al sesto posto nella classifica dei migliori assistmen della storia del club ai playoff.

Non rientra in nessuna top ten di Milano nella postseason invece Awudu Abass che però, sotto la Madonnina, ha vinto decisamente di più rispetto ad Hackett. Nelle due stagioni spese all’Olimpia tra il 2016 e il 2018 infatti, oltre ad aver prodotto 4.9 punti e 2.1 rimbalzi di media in 71 gare di campionato giocate, l’ala di Como ha alzato due Supercoppe (2016 e 2017), una Coppa Italia (2017) e lo Scudetto del 2018, quest’ultimo bissato poi da quello del 2021 conquistato con la Virtus.

Per lui, dunque, nelle prossime giornate potrebbe arrivare il terzo titolo italiano della carriera, un traguardo questo per il quale proverà a dare, assieme ai compagni, il meglio di sé guidato in panchina da Sergio Scariolo, coach che, come il suo pari ruolo a Milano, vestirà per l’occasione i panni dell’ex. Il coach dei bolognesi ha allenato l’Olimpia per due stagioni dal 2011 al 2013, conseguendo 51 vittorie in 81 gare di Serie A: fra queste spiccano in particolare le cinque della Finale Scudetto 2012 persa contro Siena e le sette della combattuta serie di quarti di finale play-off dell’anno successivo giocata sempre contro la Mens Sana. Vincitore da assistente del titolo NBA 2019 coi Toronto Raptors, da quando nel 2021 è approdato sulla panchina della Virtus, Scariolo ha affrontato Milano in 14 occasioni complessive ottenendo 8 vittorie (fra cui la Finale di Supercoppa 2021) e 6 sconfitte. Questa stagione, complice anche il 2 su 2 in Eurolega, è in vantaggio 4-1 negli scontri diretti sull’EA7 di Ettore Messina, uno che a Bologna, ha lasciato più di un segno. Detentore del maggior numero di gare allenate (338) e vinte (247) in campionato nella storia della Virtus, in nove stagioni da head coach del club bianconero l’allenatore catanese ha vinto 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e 2 Coppe dei Campioni/Eurolega, un bottino che lo rende indubbiamente una delle figure in panchina più eminenti di sempre del basket italiano. Arrivato a Milano nel 2019, da quel momento questi ha incrociato la sua strada con quella della Virtus in 22 circostanze ufficiali ottenendo in totale 13 sconfitte e 9 vittorie tra cui, su tutte, brillano quelle che sono valse il trionfo in Supercoppa nel 2020 e l’affermazione in Finale Scudetto la scorsa stagione.