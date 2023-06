Verso Olimpia Milano - Virtus Bologna: Messina contro Scariolo, i numeri e i precedenti

La grande sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna vedrà affrontarsi anche due tra i più grandi allenatori nella storia del basket italiano, Ettore Messina e Sergio Scariolo. I due coach si sono anche invertiti le panchine in passato, dato che il primo è stato a capo dei bianconeri dal 1989 al 1993 e dal 1997 al 2002 e il secondo ha allenato i biancorossi dal 2011 al 2013. Messina ha affrontato 9 edizioni dei playoff sulla panchina della Virtus, conquistando 3 titoli di campione d’Italia (1993, 1998 e 2001), 5 semifinali e un quarto di finale per un totale di 68 gare con 45 vittorie nella sola post-season. Il nativo di Catania è ancora oggi l’allenatore con più gare allenate e più vittorie nella storia della Virtus Bologna. Scariolo ha allenato due edizioni di playoff da coach dell'Olimpia raggiungendo una finale, poi persa contro Siena nella stagione 2011/12, e un quarto di finale nella stagione successiva perso sempre contro Siena. In totale le gare di post season allenate sono state 19 con 10 vittorie.

Sergio Scariolo ed Ettore Messina si sono incontrati 8 volte in regular season, due in Supercoppa e in 6 partite di finale Scudetto nelle competizioni italiane. Le prime quattro gare risalgono al campionato 1989/90 e 1990/91, quando Scariolo era alla guida della Scavolini Pesaro e Messina allenava la Knorr Bologna. In tutte queste partite ci sono state vittorie casalinghe.

Le altre quattro sfide di regular season risalgono all’ultimo paio di annate con i coach sulle rispettive e attuali panchine: nell’annata 2021/22 ha avuto la meglio la squadra di casa (102-99 a Milano e 83-65 a Bologna) mentre nel campionato corrente si sono imposte le formazioni in trasferta (74-96 per l’EA7 Emporio Armani e 69-75 per la Segafredo). I due coach si sono poi sfidati nella finale di Supercoppa 2021 - vinta da Bologna per 90-84 – e nella semifinale della Supercoppa 2022 – conquistata al supplementare sempre dai felsinei per 64-72. L’altro grande precedente sono le 6 partite di Finale Scudetto della passata stagione, quando la Milano di Messina trionfò per 4-2. In totale quindi il bilancio è di 8 vittorie per parte.