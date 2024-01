Virtus Bologna - Asvel Villeurbanne: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il doppio turno ha portato due sconfitte alla squadra di coach Luca Banchi: i bianconeri (record 14-7) sono stati superati dal Maccabi Tel Aviv (95-78) e dall'Anadolu Efes (99-74) in due trasferte ostiche, scivolando al terzo posto. Alla Segafredo Arena arriva l'ASVEL (record 4-17) uscito vittorioso dalla sfida con la Stella Rossa (100-91) e sconfitto dall'ALBA Berlino (63-88) nel duello tra le ultime due classificate. L'assenza prolungata di Nando De Colo costringerà coach Pierric Poupet a ripiegare ancora su Paris Lee in qualità di principale creatore: il playmaker camerunense si trova a suo agio come leader del gruppo, capace nel creare soluzioni per se stesso e per i compagni in qualsiasi momento.

A dargli man forte ci sarà Timothé Luwawu-Cabarrot, esterno tuttofare a cui verrà richiesto un extra sforzo sulle due metà campo; David Lighty completerà il backcourt dividendosi equamente i minuti con Edwin Jackson e Charles Kahudi, i quali in uscita dalla panchina daranno maggior aiuto offensivo per mezzo del tiro da oltre l'arco. In attesa del debutto di Deshaun Thomas che andrà verosimilmente a dare una nuova forma al quintetto lionese, Mike Scott occuperà ancora lo spot di ala grande facendosi trovare pronto in angolo per stracciare la retina dai 6.75 metri e all'interno dell'area per lottare sui palloni vaganti. Nel ruolo di centro toccherà al gigante Youssoupha Fall prendersi la responsabilità di occupare i due pitturati e successivamente ci sarà Joffrey Lauvergne a dargli fiato, pivot dotato di meno centimetri ma con maggior mobilità negli scivolamenti. Entreranno a gara in corso altri due big men del calibro di Mbaye Ndiaye – arruolabile anche come ala forte – e di John Egbunu, vecchia conoscenza del nostro campionato (ma a rischio taglio); inoltre vi sarà spazio anche per Noam Yaacov, talentuosa guardia classe 2004 che potrà dare una mano con la sua difesa sul portatore. Nella LNB Betclic Elite, l'ASVEL ha vinto 100-95 contro Cholet Basket confermandosi seconda potenza del campionato francese con un record di 13-5.

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della gara europea: “L’ASVEL è una squadra dotata di grande fisicità e di atletismo, combinata al talento di giocatori esperti la cui pericolosità ed esuberanza cercheremo di contenere con una prestazione orgogliosa e coraggiosa. Daremo il massimo per sfruttare al meglio le nostre potenzialità, confidando che il sostegno del nostro pubblico possa darci tutte le risorse necessarie per andare oltre l’emergenza del momento”.

Virtus Bologna - Asvel Villeurbanne: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Asvel Villeurbanne, gara della 22a giornata di Eurolega, si gioca domani - giovedì 18 gennaio - alle ore 20.30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.