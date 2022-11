Reduce dal grande blitz di Madrid, la Virtus Segafredo Bologna torna al PalaDozza per sfidare l’ASVEL Villeurbanne, formazione francese a caccia del terzo successo continentale come la formazione di coach Scariolo. La società proprietaria di Tony Parker ha vinto l’ultimo match disputato in Eurolega (contro il Baskonia per 87-63) e ha dimostrato dei passi in avanti che devono far tenere la guardia alta ai felsinei. Sugli esterni, attenzione al rientrante Parker Jackson-Cartwright, piccolo playmaker da grande leadership e tiro da tre punti, accanto alla fisicità e alla potenza in penetrazione di Retin Obasohan. Dalla panchina si alza il veterano e vero go-to-guy della squadra, Nando De Colo, decisamente pericoloso nei giochi a due con il lungo di 221 cm Youssoupha Fall, il più esplosivo Yves Pons e il neoarrivato Alex Tyus. Nel reparto ali, TJ Parker si affiderà al post-basso del solido David Lighty, di un incostante Amine Noua e dello specialista difensivo Charles Kahudi.

Attenzione, infine, alla guardia Jonah Mathews, tiratrice e giocatore di striscia se ce n’è uno. Nel campionato francese, l’ASVEL ha un non esaltante record di 4-3 (le sconfitte sono arrivate contro Cholet, Blois e Roanne, squadre di seconda fascia) e ha battuto lunedì sera nel posticipo della 7ª giornata la neopromossa Nancy per 80-64.

Virtus Bologna - Asvel Villeurbanne: dove vederla in tv e in streaming

Virtus Bologna – Asvel Villeurbanne, in programma venerdì 4 novembre, alle ore 21 al PalaDozza, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports, Sky Go e NowTv.