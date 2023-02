Virtus Bologna - Barcellona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Uscita dal doppio turno con due vittorie fondamentali per la corsa ai play-off, la squadra di Sergio Scariolo ha un record di 11-12 ed è ad un solo successo dal settimo posto. Tuttavia sul cammino dei bianconeri arriva un Barcellona terzo in classifica (record 15-8), vittorioso contro Maccabi e Bayern nel duplice impegno. Difficile trovare un solo timoniere alla guida della corazzata di coach Saras Jasikevicius, certamente il principale pericolo è causato da Nikola Mirotic la cui sola presenza sul parquet sposta non di poco gli equilibri della partita. Nello spot di guardie Tomas Satoransky e Nicolas Laprovittola si dividono alla perfezione i compiti di creatori e realizzatori: il primo – anche aiutato dai centimetri – può marciare sui due lati del campo e prendersi falli con penetrazioni a canestro; l'argentino preferisce colpire da oltre l'arco nel clutch time, oltre a mettere pressione sul portatore avversario. Nikola Kalinic è l'esterno tuttofare che in mezzo all'immenso talento dei catalani viene notato meno, ma può indirizzare la partita con giocate decisive sia offensive sia difensive. Infine lo spot di centro in quintetto è occupato da Jan Vesely, bloccante e rollante magistrale sui pick and roll ed insidia principale nel pitturato. In uscita dalla panchina difficile trovare un difetto al Barcellona: Rokas Jokubaitis alza il ritmo della second-unit con la sua velocità palla in mano e grazia alla sua fisicità può essere di grande aiuto anche nell'altra metà campo; Cory Higgins è lo scorer puro con movimenti off the ball tali da far perdere la bussola a chi difende. Non manca mai l'apporto di Alex Abrines sui 6.75 metri e con giocate sporche che mandano fuori giri l'attacco avversario. Il turco Sertac Sanli dà una grossa mano in attacco sui pick and roll e sui pick and pop e si accoppia alla perfezione con chiunque in fase di copertura. Infine non mancheranno minuti per il tiratore Kyle Kuric e per i lunghi Mike Tobey e Oscar Da Silva, meno utilizzati nelle rotazioni ma sempre efficaci quando chiamati in causa. In Liga ACB, il Barcellona ha superato 81-75 il Valencia confermando il secondo posto (record 16-3) al pari del Real Madrid primo in classifica.

Virtus Bologna - Barcellona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Barcellona, gara di Eurolega, in programma domani, giovedì 9 febbraio, alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.