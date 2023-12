Dopo essere uscita sconfitta dalla sfida con il Bayern Monaco, la squadra di coach Luca Banchi domani sera - mercoledì 6 dicembre - alle 20,30 cercherà subito riscatto all'interno di un doppio turno parecchio impegnativo. La prima squadra ad invadere la Segafredo Arena sarà il Barcellona (record 9-2) reduce da tre vittorie consecutive, l'ultima per 101-92 contro l'ASVEL di coach Pozzecco. Roger Grimau ha per le mani un gruppo estremamente talentuoso guidato da Nicolas Laprovittola, playmaker argentino capace di creare soluzioni per i compagni e di accendersi all'istante trovando canestri da ogni zona del campo.

A condividere gli spazi nello spot di guardia ci sarà Tomas Satoransky, il quale sfrutterà la connessione con il connazionale Jan Vesely per giocare il maggior numero di rapidi pick and roll possibili atti ad eludere la difesa. L'efficienza di Jabari Parker e il lavoro sporco di Joel Parra torneranno utili al quintetto catalano per minare le certezze degli avversari su entrambi i lati del campo. Rokas Jokubaitis proverà a tenere i giri del motore più alti possibile anche in uscita dalla panchina, mentre Alex Abrines si farà trovare pronto per stracciare la retina da oltre l'arco; Nikola Kalinic sarà la principale bocca da fuoco della second unit grazie alle sue intuizioni e i suoi movimenti a palla lontana, oltre che il jolly difensivo per eccellenza.

A proteggere il ferro – ma a contribuire anche offensivamente alla manovra blaugrana – toccherà ai lunghi Oscar Da Silva e Willy Hernangomez, armi infallibili da sfruttare a gara in corso. La folta batteria di guardie include anche Oriol Pauli e Dario Brizuela, i quali avranno minuti a seconda delle necessità (soprattutto il secondo in momenti di difficoltà offensiva). Il Barcellona ha vinto 80-69 contro il Coviran Granada nell'ultima giornata della Liga ACB e con un record di 9-3 continua a rimanere saldo al terzo posto.

Virtus Bologna - Barcellona: segui la partita in diretta tv e streaming

Virtus Bologna - Barcellona, 12a giornata di Eurolega, si gioca domani - mercoledì 6 dicembre - alle ore 20.30, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.