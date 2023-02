Virtus Bologna - Baskonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Barcellona per 75-92, la compagine guidata da Sergio Scariolo cerca riscatto e con un record di 11-13 l'ottavo posto è distante solo due partite. Ci sarà un'altra spagnola sul cammino dei felsinei, domani sera (venerdì 24 febbraio), un Baskonia uscito sconfitto dall'ultima sfida con lo Zalgiris Kaunas e un record speculare ai bolognesi (13-11) che rende la partita una sorta di scontro diretto. La scossa per coach Joan Penarroya la darà Markus Howard, il cui rendimento offensivo è calato nelle ultime settimane ma sempre pericoloso nella sua dimensione da microwave scorer, soprattutto oltre i 6.75 metri. L'architetto dei baschi rimane Darius Thompson, uno dei migliori playmaker della competizione, abile a trovare molteplici soluzioni per i propri compagni a seconda di quale piega ha preso la partita. Grande contributo sui due lati del campo spetterà a Rokas Giedraitis, pronto a spaccare in due la gara con il suo tiro da tre punti o con preziose giocate difensive. Sotto le plance spazio al duo composto dai centri Matthew Costello e Maik Kotsar: il primo principalmente coinvolto sui pick and pop e nello stoppare le conclusioni degli avversari; il secondo più propenso al pick and roll e ad essere coinvolto in entrambi i pitturati. In uscita dalla panchina la combo Max Heidegger-Vanja Marinkovic proverà a non dare punti di riferimento sugli esterni, oltre a cercare soluzioni per i compagni e per se stessi. Daulton Hommes si aggiunge alle bocche da fuoco con pericolosità perimetrale, mentre Tadas Sedekerskis sarà il metronomo sui due lati del campo con maggior utilizzo nella metà difensiva; la presenza di Steven Enoch servirà a cambiare le carte in tavola sotto il ferro e dare più fisicità a rimbalzo. Infine spazio nelle rotazioni anche per l'estone Sander Raieste, così da poter spendere extra-falli e spezzare il flusso di gioco avversario. Nella coppa nazionale, il Baskonia è stato eliminato ai quarti di finale con il punteggio di 94-81 dallo Joventut Badalona.

Virtus Bologna - Baskonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Baskonia, gara di Eurolega, in programma domani, venerdì 24 febbraio, alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.