Virtus Bologna, Belinelli e Teodosic tra i migliori tiratori da tre della storia

Con una delle loro migliori armi in faretra, il tiro da tre punti, Marco Belinelli e Milos Teodosic hanno saputo indirizzare, risultando in questo modo decisivi, la serie di quarti di finale playoff contro l’Happy Casa Brindisi vinta dalla Virtus Segafredo Bologna per 3-0. Nelle tre gare che hanno caratterizzato il confronto coi pugliesi, i due esterni hanno colpito a ripetizione dall’arco (19 volte in totale) ottenendo il duplice risultato di favorire i successi delle V Nere e allo stesso tempo, da un punto di vista individuale, di entrare in maniera ancora più prepotente nella storia del club felsineo. Grazie infatti alle 8 triple segnate complessivamente dal serbo nei tre match e alle 11 insaccate dall’azzurro, Teodosic e Belinelli sono diventati due dei migliori quattro realizzatori da tre punti delle V Nere nella storia dei playoff.

Il primo, partendo dalle 53 triple convertite col team bolognese nella postseason tra il 2020/21 (30) e il 2021/22 (23), col bottino messo assieme nella prima serie contro la compagine pugliese occupa attualmente la terza posizione alltime nella graduatoria bianconera con 61 triple all’attivo, sedici in meno di Predrag Danilovic (primo con 77), nove in meno di Antoine Rigadeau (secondo con 70) ma cinque in più del suo attuale compagno ex campione NBA coi San Antonio Spurs. Costui, capace di infilare 45 conclusioni da tre punti nei precedenti trascorsi ai playoff due anni fa e la scorsa stagione, attualmente occupa il quarto posto in questa classifica con 56 triple ma, considerate le medie tenute in stagione (2.5 a gara) e contro Brindisi (3.3), nell’imminente serie di semifinale contro la Bertram Yachts Tortona potrebbe seriamente attentare alla top 3 scalando altre posizioni.

La stessa cosa, tra l’altro, il nativo di San Giovanni in Persiceto potrebbe fare anche nella classifica dei tiratori dall’arco più prolifici di tutti i tempi nella storia dei playoff che, al momento, lo vede nono con 114 triple a carico, sei in meno rispetto a Vincenzo Esposito e dieci in meno nei confronti di MarQuez Haynes, due che, abbastanza presto, il fuoriclasse con la canotta numero 3 della Virtus potrebbe concretamente riuscire a sopravanzare.