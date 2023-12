Virtus Bologna  - Bertram Derthona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo il ko di Brindisi in campionato e la trasferta in Eurolega a Monaco di Baviera contro il Bayern, la Virtus Bologna ospita la Bertram Derthona Tortona, reduce dai successi contro Trento in campionato e contro il Tofas Bursa in BCL.

A partire dalla stagione 2021/22 (quella dell’approdo della Bertram in Serie A) le squadre si sono affrontate 13 volte: 4 le gare di stagione regolare, 6 quelle di playoff, 2 di Coppa Italia e 1 di Supercoppa. Il bilancio totale dice 13-3 per la Virtus che non ha mai perso in casa contro i piemontesi e che è in striscia aperta di 5 vittorie consecutive negli scontri diretti.

Luca Banchi e Marco Ramondino si sono affrontati una sola volta in Serie A, quando nell'annata 2021/22 il primo allenava Pesaro e il secondo sempre a Tortona. In quell'occasione vinse la Carpegna Prosciutto 70-86.

Due gli ex. Nella Virtus Segafredo Bologna c'è Bruno Mascolo, che ha completato tre stagioni al Derthona (dal 2019 al 2022), essendo stato anche protagonista della promozione in Serie A del club piemontese. Ha collezionato in totale 87 presenze tra i campionati di A2 e di A, firmando 9.4 punti, 3.3 rimbalzi e 3.3 assist a partita. Nella Bertram Derthona Tortona c'è Kyle Weems, a Bologna per quattro stagioni dall’annata 2019/20 a quella 2022/23, club con cui ha conquistato l’Eurocup nel 2022, lo Scudetto del 2021 e le due Supercoppe italiane del 2021 e 2022. Le sue medie nelle competizioni nazionali sono state di 10.3 punti e 3.9 rimbalzi a partita.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: "La gara contro Tortona ci oppone ad una squadra che sta vivendo un eccellente momento di forma, testimoniato dalle due recenti vittorie consecutive in campionato ed una striscia ancora intatta in BCL. I nostri avversari propongono un basket molto efficace, potendo sfruttare caratteristiche specifiche sia sul perimetro, con esterni estremamente aggressivi e creativi ed un reparto lunghi affidabile e versatile, che ha già dimostrato di trovare risorse successivamente alla partenza di Daum. Il momento attuale impone che la nostra attenzione sia prevalentemente dedicata a generare un rendimento più continuo nell’arco dei 40 minuti, per poter sfruttare tutto il potenziale a nostra disposizione, fattore indispensabile affrontando squadre di talento come Tortona.”

Marco Ramondino, coach Bertram Derthona Tortona: "La Virtus è una squadra di cui a oggi saltano all’occhio la qualità del gioco e l’aggressività difensiva, per cui dovremo essere bravi a fare un gioco snello in attacco, senza tanti fronzoli. Quando si affrontano squadre del genere bisogna fare delle scelte perché hanno tanti campioni, quindi bisognerà stabilire delle priorità”.

Virtus Bologna - Bertram Derthona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Bertram Derthona, posticipo della 10a giornata di serie A, si gioca oggi - domenica 3 dicembre - alle ore 20.00 e viene trasmessa in diretta su DAZN.