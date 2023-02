Ciak, si gira. Va in scena il remake della semifinale di Coppa Italia del 2022: domani pomeriggio al PalaAlpitour si gioca Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Tortona, la prima semifinale della Frecciarossa Final Eight 2023, tra la testa di serie numero 2 e la numero 3 del tabellone. Nella scorsa edizione della Coppa Italia vinse il Derthona, da testa di serie numero 6 (unico precedente nella competizione tra le due squadre e i due allenatori Sergio Scariolo e Marco Ramondino), raggiungendo una storica finale, poi persa contro l'Olimpia Milano. Per la Virtus questa è la 10a qualificazione alle semifinali su 15 edizioni giocate: finora le V Nere ne hanno vinte 7 su 9 giocate. Tortona prosegue il suo cammino stupefacente ai vertici del basket italiano: seconda partecipazione e seconda qualificazione alla semifinale. In campionato, le due squadre si sono sfidate alla 14a giornata lo scorso 7 gennaio, quando la Bertram Yachts vinse per 89-81, trascinata dai 22 punti di Macura e i 13 di Christon.

Per Sergio Scariolo questo è il terzo passaggio del primo turno su quattro edizioni giocate, con l’unica eliminazione ai quarti arrivata nel 2013 sulla panchina di Milano. Per Marco Ramondino, terza vittoria su quattro gare di Coppa Italia dopo la finale raggiunta la scorsa edizione. Domani giocherà la quinta partita della sua carriera nella manifestazione, pronto a scrivere un'altra pagina di storia. Ma occhio alla Virtus, che quest'anno sembra pronta a raccogliere il massimo da tutte le competizioni.

Virtus Bologna - Bertram Yachts Tortona: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Bertram Yachts Tortona, semifinale della Final Eight 2023 di Coppa Italia, in programma domani, sabato 18 febbraio, alle ore 18, sarà trasmessa in diretta da Eleven Sports, Eurosport 2 e in chiaro in tv su NOVE.