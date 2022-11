Eurolega, Virtus Bologna - Efes Istanbul: dove vederla in tv e in streaming

Due giorni dopo il ko all'overtime ad Atene contro il Panathinaikos, la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo tornerà a giocare in casa domani sera per affrontare i turchi dell'Anadolu Efes in una delle gare clou di questa Eurolega. I felsinei troveranno l'italiano Achille Polonara e dovranno respingere gli attacchi di Vasilije Micic e Will Clyburn oltre a dover far fronte alla possibilità di trovarsi contro anche il rientrante Shane Larkin. Efes che ha battuto a domicilio anche l'Olimpia Milano poco meno di una settimana fa.

Si ferma a due quindi la striscia di vittorie consecutive della Virtus Bologna che, dopo i successi contro Milano e Valencia. Contro il Panathinaikos la squadra di Scariolo si inchina dopo un tempo supplementare per 88-85. Sugli scudi per i padroni di casa Williams (26 punti), Wolters (18) e Lee (15), mentre ai felsinei non sono bastati i 20 punti di Jaiteh, i 19 di Ojeleye, i 14 di Lundberg, gli 11 di Hackett e i 12 di Teodosic.

Il prossimo impegno al Paladozza domani contro i campioni uscenti dell’Anadolu Efes occasione per dare lustro e vigore ad una stagione fin qui comunque da grande per le V Nere. In campionato, la compagine bianconera riprenderà il proprio cammino sfidando tra le mura amiche l’Happy Casa Brindisi domenica 27 novembre alle 18.10 (diretta su Eleven Sports e in tv in chiaro su NOVE).

Virtus Bologna - Efes Istanbul: dove vederla in tv e in streaming

Virtus Bologna - Efes Istanbul, in programma domani, venerdì 25 novembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming per gli abbonati su Eleven Sports, Sky Go e NowTv.