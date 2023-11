Usciti con una vittoria (contro Milano) e una sconfitta (ad Atene contro il Panathinaikos) dal doppio turno della scorsa settimana, e dopo aver vinto il posticipo di serie A contro Brescia, i ragazzi di coach Luca Banchi tornano alla Segafredo Arena per un appuntamento europeo di prestigio con l'obiettivo di mantenere saldo il terzo posto in classifica.

A Bologna però arriva un Fenerbahçe reduce da tre sconfitte consecutive in trasferta ed un record di 5-4 che ha portato i turchi fuori dalle prime otto della classe. Colpito da defezioni importanti come quelle di Nick Calathes e Marko Guduric, coach Dimitris Itoudis mette maggiori responsabilità nella sapienti mani di Scottie Wilbekin; l'americano verrà affiancato dal classe 2001 Tarik Biberovic, chiamato ad un inedito ruolo di guardia tiratrice in assenza di altri elementi in quel ruolo. L'ala Nathan Sestina verrà utilizzato da trade union tra le due metà campo, garantendo principalmente supporto ai lunghi Nigel Hayes-Davis (tuttofare essenziale per coach Itoudis sui due lati del campo) e Johnathan Motley (centro dinamico e molto esplosivo).

A guidare la panchina come sesto uomo ci sarà Tyler Dorsey, giocatore in grado di creare pericoli e cambiare il ritmo a partita in corso; Yam Madar metterà ordine nella gestione dei possessi e cercherà di lucrare tiri a cronometro fermo con le sue penetrazioni. Georgios Papagiannis rappresenterà l'unica alternativa per far rifiatare i lunghi titolari - vista anche l'assenza dell'ex Sassari Dyshawn Pierre - e metterà a disposizione i suoi 220 centimetri come arma per proteggere il pitturato. Infine possibile staffetta degli esterni Melih Mahmutoglu e Sehmus Hazer nelle rotazioni di coach Itoudis. Nel campionato nazionale, il Fenerbahce si è imposto 69-82 sul parquet del Manisa Buyuksehir mantenendosi saldo al primo posto (record 7-1).

Virtus Bologna - Fenerbahce Istanbul: dove seguire la diretta tv e streaming

Virtus Bologna - Fenerbahce Istanbul, gara di Eurolega, si gioca dopodomani - giovedì 23 novembre - alle ore 20.30 alla Segafredo Arena e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.