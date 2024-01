Virtus Bologna - Gevi Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna, dopo la vittoria di Varese e la sconfitta in trasferta a Istanbul in Eurolega contro il Fenerbahçe, torna alla Segafredo Arena per ospitare la Generazione Vincente Napoli Basket, che viene dalla vittoria in volata di Brindisi ed è in striscia aperta di quattro vittorie consecutive. Sono 13 le gare già giocate in campionato tra le due squadre, con i partenopei avanti 8-5. C’è perfetto equilibrio invece nel bilancio delle gare giocate a Bologna (3-3).

Nelle ultime 3 gare ci sono state solo vittorie in trasferta, due della Virtus e una di Napoli. Le due squadre si sono sfidate nel posticipo della 5ª giornata, lunedì 30 ottobre, quando la Virtus si impose per 75-88 trascinata dai 17 punti e 14 rimbalzi di Mickey e dai 14 punti di Belinelli. La gara di andata è l’unico precedente tra i due allenatori Luca Banchi e Igor Milicic.

Virtus Segafredo Bologna senza Dobric, out per una distorsione alla caviglia. Ko Shengelia e Cacok (trauma al ginocchio destro). Un campano doc nella Virtus: Bruno Mascolo ha giocato la stagione 2017/2018 nell’allora Cuore Napoli in Serie A2, concludendo l’annata con la sconfitta ai playout e la conseguente retrocessione in Serie B.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: "Domenica arriverà a farci visita Napoli, reduce da quattro successi consecutivi e capace fino adesso di tenere fede al pronostico di squadra rivelazione del Campionato. Il recente arrivo di Markel Brown ha portato ulteriore incisività ad uno degli attacchi più prolifici della competizione e che riesce ad esaltarsi quando può sfruttare la pericolosità dei suoi tiratori e la versatilità dei lunghi, sia in campo aperto che a difesa schierata. Sarà nostro compito decifrare i ritmi di una gara che presenta molte insidie e alla quale dovremo rispondere con intensità, accuratezza e disciplina.”

Igor Milicic, coach Generazione Vincente Napoli Basket: "Abbiamo di fronte un impegno veramente arduo. La Virtus Bologna è una squadra dalla fisicità incredibile che sta disputando un'ottima stagione sia in Eurolega che in campionato. Dopo dure settimane di lavoro, andremo a Bologna per lottare fino al fine. Voglio che i miei ragazzi giochino a testa alta con la mentalità di poter competere dal primo all'ultimo secondo di gara. Sicuramente nelle ultime partite di Eurolega la Virtus non è stata brillantissima, ma è comunque una squadra piena di leader, e sono certo che non ci sottovaluteranno. È una gara molto dura, ma non vedo l'ora di giocarla".

Virtus Bologna - Gevi Napoli: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Gevi Napoli, gara della 18a giornata, si gioca domani - domenica 28 gennaio - alle ore 18.15. Diretta streaming su DAZN e diretta tv in chiaro su DMAX.