Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in diretta

A seguito del k.o. in campionato a Reggio Emilia e il doppio turno in Eurolega tra Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes, la Virtus Segafredo Bologna chiude domani il programma del 16° turno ospitando la Happy Casa Brindisi. Questa è la sfida numero 34 in Serie A tra le due squadre, con Bologna vincente in 22 dei 33 precedenti. Nelle 16 partite giocate a Bologna, i pugliesi hanno avuto la meglio solo in 3 occasioni, l’ultima delle quali il 7 novembre 2020 (88-98).

All’andata, giocata nel corso del 9° turno il 26 novembre scorso, Brindisi ha conquistato il primo successo stagionale superando la Virtus per 83-75, trainata dai 25 punti e 10 rimbalzi di Bayehe e dai 22 punti e 7 assist di Senglin. Questo è l’unico precedente tra i due allenatori Dragan Sakota e Luca Banchi. Nella Virtus Segafredo Bologna un ex: Bruno Mascolo, che ha completato la scorsa stagione a Brindisi firmando 7.8 punti e 3.4 assist a partita.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Arriviamo alla gara contro Brindisi a conclusione di un ciclo di intense partite molto ravvicinate, con la determinazione a ritrovare una identità di gioco indispensabile a migliorare il nostro rendimento. La loro vittoria nella gara di andata e il recente successo contro Brescia testimoniano come Brindisi possa essere considerata una avversaria molto competitiva, cui il recente ingaggio di Bartley ultimo cannoniere di LBA, garantisce ulteriori opzioni. Recluteremo energia ed organizzazione per ritrovare sul nostro parquet e di fronte ai nostri tifosi quella identità di gioco in grado di riportarci ad alti standard di efficienza”.

Andrea Vicenzutto, assistant coach Happy Casa Brindisi: “È un calendario difficile, avremo le trasferte in casa della Virtus e dell’Olimpia e dopo ci saranno anche Tortona, Napoli, squadra in forma, e poi Pesaro che ha cambiato allenatore. Non dobbiamo guardare chi abbiamo dinanzi, ma vincere contro chiunque e fare punti fuori casa. Se facciamo un paio di colpi ora, dopo il cammino sarà più semplice. Ci crediamo tantissimo e stiamo lavorando duramente per provare in tutti i modi a salvarci. La società ci è vicina e l’acquisto di Bartley ne è la prova. Daremo il 110% affinchè questo accada, consapevoli del momento difficile ma dimostrando quanto vogliamo lottare tutti insieme. Squadra, società e tifosi".

Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi: dove vederla in diretta

Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi, gara di serie A, si gioca domani - lunedì 15 gennaio - alle ore 20.00 e viene trasmessa in diretta su DAZN.