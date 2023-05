Serie A, Virtus Segafredo Bologna – Happy Casa Brindisi: dove vedere la partita in tv e in streaming

A chiudere il quadro delle Gare 1 c’è la sfida tra Virtus Segafredo Bologna ed Happy Casa Brindisi, rispettivamente le teste di serie numero 2 e 7 del tabellone. I bianconeri sono alla presenza numero 35 nei playoff con 9 titoli vinti dal 1976/77 (anno di inaugurazione di questo format), l’ultimo nella stagione 2020/21. Nelle ultime due edizioni ha disputato la finale scudetto con un bilancio di una vittoria e una sconfitta sempre contro l’Olimpia Milano. I pugliesi sono alla sesta presenza ai playoff con la semifinale della stagione 2020/21 come miglior risultato.

Sono cinque le sfide di post-season già giocate tra Bologna e Brindisi nelle due serie in cui le società si sono già affrontate (ottavi 1980/81 e semifinale 2020/21). In tutte le partite giocate ha sempre vinto Bologna. All’andata, giocata il 27 novembre 2022 nel corso dell’ottava giornata, la Segafredo vinse nettamente per 98-68, con Belinelli miglior realizzatore (16 punti), davanti a Mannion (15 punti) e Weems (15 punti). Nel match di ritorno, disputatosi il 22 gennaio 2023 valido per la 16ª giornata, l’Happy Casa ha trionfato in volata per 78-77 grazie a una super rimonta nell’ultimo periodo da 31-10 e il canestro della vittoria di Ky Bowman.

Sergio Scariolo è alla 10ª presenza in post-season con 4 finali giocate e 1 uno Scudetto vinto con Pesaro nell’annata 1989/90. In totale l’attuale coach bianconero ha allenato 70 partite ai playoff, con 40 vittorie. Francesco Vitucci è alla 7ª apparizione ai playoff con 34 gare allenate e 15 vittorie ottenute. Due le semifinali raggiunte dall’allenatore di Brindisi con Varese nel 2012/13 e con Brindisi nel 2020/21.

Sergio Scariolo, coach Virtus Bologna: "Incominciamo i play-off arrivandoci un po’ di rincorsa dal punto di vista fisico, ma con eccellenti sensazioni dopo questa settimana di lavoro con la squadra: ritengo che siamo pronti. Dovremo esserlo, ma anche consci che ci saranno tante difficoltà da superare, anche perchè c’è questa pessima cultura sportiva di pensare che le cose siano sempre facili e scontate e che la squadra migliore debba per forza vincere: questo non è scontato, dato che se cosi fosse noi dovremmo ritirarci dal campionato perché teoricamente non lo siamo. Abbiamo questa volontà di competere al meglio ma la coscienza che abbiamo anche delle condizioni fisiche ancora da migliorare c’è e aumenterà nel corso delle partite. Domani i 12 che consideriamo più idonei scenderanno in campo, pur avendo fatto capire alla squadra che non c’è nulla di scolpito nella roccia: ci possono essere aggiustamenti dovuti ad infortuni, sperando non ce ne siano, ma anche di scelte tecniche e tattiche in base alla nostra forma e agli avversari. Siamo partiti con una definizione chiara dei ruoli, delle rotazioni e delle presenze ma mi riservo la necessità e il diritto di fare aggiustamenti".