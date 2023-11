La Virtus Segafredo Bologna è attesa dalla trasferta contro Basket Landes, questa sera alle 19.30. Le bianconere sono pronte a tornare in campo dopo il turno di riposo in campionato e vogliono ritrovare i due punti in EuroLega, dopo le tre brutte sconfitte consecutive contro Villeneuve D’Asq, Mersin e Praga. Il match è sicuramente alla portata della squadra bolognese: Landes è infatti ultima nel Gruppo B al pari di Gyor, con una sola vittoria e cinque sconfitte all’attivo.

I momenti più alti della stagione della squadra francese sono stati il successo casalingo contro Salamanca e la sconfitta esterna contro il Cukurova: escludendo Salamanca, che ha sorpreso la super squadra turca nella prima giornata, Landes è quella che ha fatto meglio di tutte nel girone contro Mersin, perdendo in Turchia di soli quattro punti e giocando un match alla pari per tutti i quaranta minuti. Con i suoi 11.8 di media a partita, Alexis Peterson è la miglior marcatrice delle francesi, che possono contare anche sui 9.2 di media di Luisa Geiselsoder e sugli 8.8 di Sam Fuehring. Le uniche due voci statistiche in cui Landes fa meglio della Virtus sono i rimbalzi e le palle perse: 38.2 rimbalzi di media contro i 35.3 della Virtus e 14 contro 14.7 le palle perse.

Per il resto, le bianconere sono ancora tra le migliori squadre dell’EuroLega in diverse voci statistiche: quarto miglior attacco (75 di media) e seconda miglior percentuale da due (55.1%), a dimostrazione di come le ambizioni delle italiane siano lecite e realizzabili. Il match sarà importante anche per provare a spezzare gli equilibri del Gruppo B, dato che Bologna condivide il terzo posto con altre tre squadre: Salamanca, Polkowice e Villeneuve D’Asq. Inoltre, in questa giornata avverrà lo scontro al vertice tra Praga e Mersin, per cui vincere per la Virtus significherebbe andare a insidiare le capoliste ai piani alti della classifica.

Virtus Bologna - Landes: dove vedere la partita in diretta

Virtus Bologna - Landes, gara di Eurolega Femminile, si gioca oggi - mercoledì 29 novembre - alle 19,30 e viene trasmessa in diretta streaming gratuita dal canale Youtube Euroleague Women. Clicca in basso per vedere la diretta.