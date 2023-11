Virtus Bologna - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

La 7a giornata si apre con la sfida testa coda tra Virtu Bologna e Nutribullet Treviso. I bianconeri vengono dal primo k.o. in campionato a Cremona e dalla sconfitta nella trasferta di Madrid contro il Real mentre i biancoblu sono ancora a 0 punti in classifica (l’ultimo k.o. è arrivato contro Scafati).

Sono 10 i precedenti tra le due società, con 7 gare di stagione regolare e 3 di playoff giocati nell’annata 2020/21. La Virtus è avanti 9-1 nel computo dei precedenti, perdendo solo la sfida del PalaVerde della passata stagione. In casa i bianconeri sono 6-0.

Sono 27 i precedenti tra Luca Banchi e Francesco Vitucci, con il coach di Bologna avanti per 18-9. Tra i due allenatori la Finale di Coppa Italia della stagione 2013, vinta dalla Siena di Banchi per 77-74 contro la Varese allenata da Vitucci.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Treviso è una squadra la cui classifica ad oggi non fa giustizia ad un organico ed un tecnico che sono stati capaci di impensierire nelle prime gare di stagione anche squadre molto quotate come Milano, Venezia e Reggio Emilia, arrivando ad un soffio da centrare vittorie che oggi potrebbero tranquillamente dare un’ altra visione delle loro potenzialità. Approcceremo la gara con grande umiltà e rispetto del valore di giocatori che hanno spiccate attitudini realizzative e, come già dimostrato, sono in grado di gestire gare di questo tenore con grande personalità. Abbiamo l’ urgenza di produrre una presentazione migliore in sintonia con le prime uscite di stagione, e questa gara dovrà servirci a migliorare il nostro stile di gioco.”

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: "Settimana di lavoro abbastanza intensa, abbiamo avuto qualche problema con Young che ha saltato due giorni di allenamento per un'influenza e ieri Torresani ha subito un colpo a una mano che stiamo valutando, ma per il resto ho visto nella squadra una buona disponibilità e impegno. Andiamo in casa della Virtus, squadra che non ha bisogno di presentazioni, è un match che dobbiamo affrontare con umiltà, ma anche con grande determinazione. In una partita così si sa che abbiamo poco da perdere, ma allo stesso tempo deve essere chiaro che dobbiamo provarci, dobbiamo scendere in campo per provare a vincere mettendo tutto quello che abbiamo nella partita. Sappiamo che la potenzialità dell'avversario è importante, ma è bello giocare partite così, sono gare che danno motivazioni speciali e dobbiamo avere ben chiaro che bisogna sfruttare tutte le occasioni e provarci sempre, con tutte le nostre forze, su qualsiasi campo. Dal punto di vista fisico dobbiamo fare una partita al massimo per contenere la loro esuberanza atletica, reggere a rimbalzo e nell'uno contro uno difensivo, dal punto di vista offensivo dobbiamo trattare ogni possesso con la massima cura, attenzione e dare peso specifico importante a ogni pallone. Cerchiamo di fare passi avanti da questo punto di vista dove siamo stati un po' deficitari nelle ultime uscite. Certamente avremo anche qualche chiave tattica per affrontare la Virtus, ma in primis vogliamo mettere nella partita tanta energia fisica per contrastare la loro forza atletica e tanta attenzione su ogni possesso perchè specie contro squadre così non possiamo permetterci alcuna superficialità".

Virtus Bologna - Nutribullet Treviso: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Nutribullet Treviso, gara della 7a giornata di serie A, si gioca oggi alle ore 19.30 e viene trasmessa in diretta streaming su DAZN.