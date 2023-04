Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Si chiude con il derby italiano la prima fase di Eurolega. Virtus Bologna e Olimpia Milano si affrontano alla Virtus Segafredo Arena per salutare la competizione, non avendo centrato la qualificazione alla seconda fase. Entrambe le squadre potranno concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato dalla prossima settimana. La squadra di Sergio Scariolo arriva al derby con un record di 13-20 e cinque sconfitte consecutive; dall'altra parte i ragazzi di coach Ettore Messina hanno salutato - in campo europeo - i propri tifosi con una vittoria sul Barcellona per 84-76 portando il proprio record sul 15-18. Al netto della loro eliminazione, la sfida tra le due compagini più blasonate d'Italia regalerà grandi emozioni come già ci hanno abituato nelle ultime stagioni: la Virtus Segafredo proverà senza dubbio a chiudere sul 2-0 la serie europea contro i meneghini dopo la vittoria ottenuta al Forum con il punteggio di 59-64; tuttavia l'Olimpia Milano cercherà di finire la sua Eurolega con un successo sui felsinei, portando il computo delle sfide stagionali in parità. Tanti i duelli interessanti proposti da questa partita partendo da quello tra Nicolò Melli e Tornik'e Shengelia entro i due pitturati, con le due ali forti principalmente coinvolte negli schemi offensivi dei propri team. Sotto le plance la battaglia tra Kyle Hines e Mouhammadou Jaiteh darà risvolti in chiave seconde chance, con il lungo bianconero che è tra i più pericolosi a rimbalzo offensivo e l'americano che sfrutterà tutta la sua esperienza per portare l'avversario a commettere fallo. La prolificità del duo Shabazz Napier-Billy Baron sarà la risposta alla coppia Daniel Hackett-Iffe Lundberg; il duello chiave però vedrà Semi Ojeleye e Shavon Shields prendere sulle spalle le rispettive squadre per portarle alla vittoria. Dalla panchina i due coach concederanno minuti a tutti, non senza provare alcuni aggiustamenti scacchistici. Ettore Messina potrà contare su Brandon Davies e Johannes Voigtmann per aumentare la fisicità e i centimetri del suo quintetto, mentre Sergio Scariolo sfrutterà la dinamicità di Ismael Bako e Jordan Mickey per creare grattacapi in area. Giampaolo Ricci e Kyle Weems – ex compagni di squadra – fungeranno da collanti tra frontcourt e backcourt con punti nelle mani dai 6.75 metri e tanto aiuto in difesa. In fase di playmaking Kevin Pangos cercherà di dare qualcosa in più al quintetto; Niccolò Mannion fornirà il suo motore per mettere in ritmo i compagni. Devon Hall avrà il compito del jolly prendendosi responsabilità al tiro, nel creare vantaggi e difendere forte sul portatore. Infine l'esperienza di Marco Belinelli e di Luigi Datome potrà servire per chiudere definitivamente la partita o dare alla squadra una spinta verso la rimonta. Nell'ultimo turno di campionato la Virtus Segafredo Bologna è uscita sconfitta dal proprio palazzetto perdendo 81-89 contro la GeVi Napoli, mantenendo ugualmente la prima posizione in classifica. L'EA7 Emporio Armani Milano ha dominato la sfida contro la Carpegna Prosciutto Pesaro per 102-70 accorciando di una sola partita la distanza dalla capolista.

Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Olimpia Milano, gara di Eurolega, in programma domani, giovedì 13 aprile, alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.