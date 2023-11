Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

L'ottava giornata di Eurolega vede contrapposte le due squadre che nelle ultime tre stagioni si sono giocate lo Scudetto. La squadra di coach Luca Banchi è uscita sconfitta dal big match contro il Real Madrid interrompendo così una striscia di cinque vittorie consecutive nella competizione; dall'altro lato, i ragazzi di coach Ettore Messina hanno ottenuto un successo travolgente sul Valencia uscendo da una serie di quattro partite negative europee. In classifica occupano rispettivamente la 5ª e la 14ª posizione con record speculari, ma spesso scontri come questo vanno oltre i semplici numeri.

I due uomini più in forma sono sicuramente Tornik'e Shengelia e Nikola Mirotic, pronti a trascinare i propri compagni dal primo all'ultimo possesso in qualità di leader; a gestire le operazioni saranno Alessandro Pajola e Maodo Lo, playmaker con il compito di mettere ordine ed innescare tanto i tiratori quanto i lunghi nel pitturato. Ad infiammare la sfida sotto le plance ci penserà il duello tra Bryan Dunston e Alex Poythress, aiutati da uomini come Isaia Cordinier e Nicolò Melli in grado di risultare determinanti su entrambe le metà del campo; infine Marco Belinelli e Shavon Shields si risponderanno a colpi di prodezze balistiche, stracciando la retina sfruttando il loro infinito arsenale. Entrambe le panchine offrono soluzioni di livello assoluto: i padroni di casa utilizzeranno la staffetta composta da Iffe Lundberg, Jaleen Smith e Daniel Hackett nel ruolo di guardie; l'ala Ognjen Dobric darà man forte tanto alla manovra offensiva quanto a quella difensiva. Infine saranno pezzi importanti della partita anche Devontae Cacok (che avrà minuti importanti data l'assenza dell'infortunato Jordan Mickey) e Awudu Abass.

Gli ospiti hanno un nutrito parco italiani formato da Stefano Tonut (in grande ascesa nell'ultimo periodo), Giordano Bortolani, Gianpaolo Ricci e Diego Flaccadori, tutti pronti a rispondere presente sfruttando le proprie abilità per contribuire al giusto flusso della manovra; Devon Hall verrà impiegato sia come creatore secondario sia come difensore perimetrale; Kyle Hines userà la sua esperienza per strappare rimbalzi e far ripartire la transizione; inoltre la presenza di Johannes Voigtmann risulterà fondamentale sui due lati del campo sapendo non solo passare egregiamente la sfera e concludere quando servito sul pick and pop, ma anche raccogliere rimbalzi sia utili per le seconde chance sia per stoppare la manovra avversaria.

Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Olimpia Milano, gara dell'8a giornata di Eurolega, si gioca domani, martedì 14 novembre, alle ore 20.30 alla Segafredo Arena, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.