Il convincente successo sul parquet del Baskonia (81-91) ha spinto i ragazzi di coach Luca Banchi verso posizioni sempre più alte, entrando di fatto – con un record di 10-4 – nell'élite dell'Eurolega. La prima sfida del doppio turno vedrà i felsinei impegnati contro l'Olympiacos (record 7-7), uscito sconfitto per 56-63 dal Valencia e con tre sconfitte nelle ultime quattro gare. A dirigere le operazioni per coach Georgios Bartzokas sarà Thomas Walkup, playmaker difensivo in grado di spostare gli equilibri nei finali punto a punto; il suo compagno di reparto Isaiah Canaan, invece, è una guardia con istinti realizzativi innati e avrà il compito di accendersi per dare alla squadra il maggior numero di canestri possibili.

Le ali intercambiabili Luke Sikma e soprattutto Kostas Papanikolaou si spartiranno i compiti sui due lati del campo, sfruttando a dovere i mezzi a loro disposizione; il centrone Moustapha Fall chiuderà il quintetto con la sua presenza fissa all'interno di entrambi i pitturati. L'assenza di Alec Peters, darà maggior spazio in uscita dalla panchina al folto reparto esterni: Shaquielle McKissic sfrutterà la sua dimensione di “falso” 3&D per dare una sterzata al gioco degli ellenici, Ignas Brazdeikis cercherà di mettere ordine nella gestione dei possessi e Giannoulis Larentzakis verrà chiamato a segnare quanti più tiri possibili da oltre l'arco. A difendere le plance, il duo serbo composto da Filip Petrusev e Nikola Milutinov creerà non pochi grattacapi anche sotto le plance avversarie.

Nelle rotazioni possibile spazio anche per Nigel Williams-Goss, rimasto un po' ai margini negli schemi di coach Bartzokas ma talentuosa guardia capace di accendersi da un momento all'altro. Nella Lega greca, l'Olympiacos ha travolto il Karditsas 54-83 in trasferta e si è confermato al secondo posto in classifica con record 9-1.

Virtus Bologna - Olimpiacos: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Olimpiacos, gara di Eurolega, si gioca oggi - martedì 19 dicembre - alle ore 20,30 e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN