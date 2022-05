La Virtus Bologna non si pone limiti: "Ora i play-off, entro due anni le Final Four di Eurolega"

La festa per la vittoria dell'Eurocup, i play-off scudetto, il rinnovo di un big come Shengelia, il sogno Eurolega. Il CEO della Virtus Bologna, Luca Baraldi, ha fatto il punto nelle ultime ore sull'avanzamento del progetto delle V Nere sotto la gestione del patron Zanetti.

“La soddisfazione più grande è stata proprio quella di aver sconfitto ogni scetticismo e di aver dimostrato che la nostra mentalità e il nostro operato sono vincenti. L'Eurocup che abbiamo alzato ha proprio questo significato: il dottor Zanetti non solo promette, ma poi i suoi impegni li mantiene. Riportando la Virtus e Bologna in Eurolega si chiude la prima fase della nostra gestione”, ha detto a “Tuttosport” e al “Il Resto del Carlino - Bologna” proprio Baraldi. Ora si alza l'asticella: “Non ci accontentiamo di partecipare all'Eurolega, ma nel giro di 2, 3 anni vogliamo arrivare alla final four. Su questo punto Zanetti ha le idee molto chiare”.

Intanto nelle prossime ore scattano i play-off: “La Virtus gioca sempre per vincere e, se è vero che ieri abbiamo concluso i festeggiamenti per la Coppa, da oggi ci concentriamo sui play-off. Chi vorrà conquistare lo scudetto dovrà scucircelo dalla maglia, perché per il momento siamo ancora i campioni d'Italia".

Baraldi ottimista anche sul rinnovo di Toko Shengelia: “Diciamo che con l'Eurolega garantita ci siamo messi nella posizione migliore per convincerlo e lottare con avversarie quotate come il Barcellona. Da qui a riuscirci manca qualcosa, Ma Toko si è inserito molto bene nella realtà, si trova benissimo, ha portato famiglia e figli a Bologna. Ci sono le condizioni”.

Che coppia con Milos Teodosic, trascinatore in Eurocup: "È il giocatore che in tre anni ci ha consentito di fare il salto di qualità. È unico ed è straordinario come lo è stato Maradona nel calcio. Abbiamo fatto bene a puntare su di lui che, non a caso, è sempre l'Mvp. Senza i soldi non si vince, ma anche spendendo tanto si può perdere se non scegli le persone giuste. Lui ne è l'esempio"

Dopo tanti anni nel calcio, Baraldi si è fatto un'idea precisa della pallacanestro italiana: “Il basket ha grandissime potenzialità, è molto più adrenalinico, bello. Ha però bisogno di farsi conoscere, di avere più spazio nei media e in particolare nella tv generalista, nei canali principali come tanti anni fa. Bisogna tornare lì a costo di rinunciare a qualcosa. Ne abbiamo parlato con Milano, siamo allineati. Abbiamo tutto l'interesse a fare da traino, creando fondi di solidarietà per altri club, permettendo loro di rinunciare a quanto potrebbe arrivare da altri contratti, pur di tornare nelle reti principali. In generale bisogna creare un sistema solidale per far crescere il campionato. Per far sì che le società non pensino a se stesse, perché il successo vero è nel bene collettivo”.