Virtus Bologna - Reyer Venezia: dove seguire la partita in diretta

La Virtus Bologna, dopo la sconfitta in volata contro Milano in campionato e la trasferta vincente di Vitoria contro il Baskonia in Eurolega, ospita la Reyer Venezia, che viene dal netto successo contro Scafati in campionato e la trasferta perdente di Parigi in Eurocup. Questa è la gara numero 95 tra Bologna e Venezia, con i bianconeri avanti per 55-39 nel computo totale e 38-9 nei match giocati alla Segafredo Arena.

L’ultimo successo di Venezia a Bologna è datato 2 marzo 2019 (76-77). Nelle ultime 4 stagioni le due squadre si sono affrontate, oltre che in regular season, anche una terza volta negli eventi di Lega: nelle stagioni 2019/20, 2020/21 e 2022/23 nei quarti di Finale di Coppa Italia e nella stagione 2021/22 nella semifinale di Supercoppa.

Nella Reyer due ex: Amedeo Tessitori, che ha giocato a Bologna dal 2020 al 2022 conquistando Scudetto 2021, Supercoppa 2021 ed Eurocup 2022. In campionato ha viaggiato a 4.3 punti e 2.7 rimbalzi. E anche Marco Spissu, che ha completato l’annata 2016/17 con la Virtus in Serie A2, facendo registrare 11.7 punti, 2.7 rimbalzi e 3.1 assist.

Neven Spahija, coach della Reyer Venezia: "Sarà un'altra partita difficile per noi, soprattutto per il fatto che dobbiamo essere una squadra diversa fuori casa, dobbiamo fare di più. Penso che non sia una questione di pallacanestro ma di testa, dobbiamo essere più forti mentalmente. Paris è una squadra straordinaria, la migliore dell'Eurocup, ma mi preoccupa la nostra mancata reazione. Tutti parlano della nostra difesa insufficiente, ma è difficile battere chiunque tirando con il 40% ai liberi e il 28% da tre. Dobbiamo lavorare sulla nostra inconsistenza, non c'era alcun segnale negli allenamenti per pensare a un risultato come quello di Parigi. Tutte le squadre hanno problemi, e non cerchiamo scuse, dobbiamo essere più solidi. Bologna è una delle squadre migliori in Italia e gioca molto bene anche in Eurolega, mi aspetto un livello ancora più alto di Paris Basketball. Ma dobbiamo reagire noi, è un momento difficile, ma continuando a lavorare come stiamo facendo miglioreremo. Dunque dobbiamo continuare così, sperando di avere a disposizione tutti i giocatori".

Virtus Bologna - Reyer Venezia: dove seguire la partita in diretta

Virtus Bologna - Reyer Venezia, anticipo della 12a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 16 dicembre - alle 20,30 e viene trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su DAZN.