Virtus Bologna - Reyer Venezia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia è la sfida tra la testa di serie numero 2 e numero 7 nel tabellone dei quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2023. Domani pomeriggio al PalaAlpitour la 15a apparizione (la sesta consecutiva) alle Finals per i bianconeri, che raggiungono Siena al secondo posto per numero di partecipazioni. Nelle ultime sette Final Eight giocate, la Virtus si è fermata cinque volte ai quarti e due in semifinale, nonostante sia la società con più partite giocate (151) e vinte (105) in Coppa Italia. Venezia torna alla Final Eight dopo la mancata qualificazione della scorsa stagione, che ha chiuso una serie di 8 partecipazione consecutive. La vittoria del trofeo nel 2020 contro Brindisi ha chiuso una serie di 7 eliminazioni consecutive per la Reyer che, nell’ultima edizione giocata (2021), è stata eliminata in semifinale da Milano. Tre i precedenti tra le due società in Coppa Italia, uno nei quarti dell’edizione 1989 e due nelle stagioni 2020 e 2021 con il formato attuale. Bologna ha vinto la prima gara, mentre Venezia ha conquistato entrambe le gare dei quarti di finale delle Final Eight. Milos Teodosic ha deciso invece la gara di campionato giocata tra le due squadre il 15 gennaio scorso nella 15a giornata. Nel 79-78 finale da segnalare anche i 17 punti di Hackett e i 15 di Shengelia. Per Sergio Scariolo questa è la 4a partecipazione nella competizione, dopo la sconfitta della scorsa stagione in semifinale sempre con Bologna e le due edizioni del 2012 e 2013 sulla panchina di Milano. Neven Spahija è invece debuttante ad una Final Eight. Tre ex tra le fila dell'Umana Reyer Venezia: Amedeo Tessitori, che ha giocato a Bologna dal 2020 al 2022 conquistando Scudetto 2021, Supercoppa 2021 ed Eurocup 2022. In campionato ha viaggiato a 4.3 punti e 2.7 rimbalzi, Marco Spissu e Riccardo Moraschini (cresciuto nelle giovanili della Virtus dal 2005, lasciando poi il club nel 2013).

Virtus Bologna - Reyer Venezia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Virtus Bologna - Reyer Venezia, quarto di finale della Final Eight 2023, in programma domani, giovedì 16 febbraio, alle ore 18, sarà trasmesso in diretta da Eleven Sports, Eurosport 2 e in chiaro in tv su DMAX.