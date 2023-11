Wolves Vilnius - Reyer Venezia, segui la partita in diretta tv e in streaming

La vittoria in rimonta contro il Cedevita Olimpija Ljubljana ha dato a coach Neven Spahija e alla squadra una spinta per proseguire positivamente su questi binari. Tuttavia, arriva la trasferta insidiosa nella capitale lituana, in programma domani pomeriggio, dove ad attendere gli orogranata ci saranno i Wolves (record 3-2 con una gara in meno), autori di tre vittorie consecutive. Coach Kestutis Kemzura schiera una formazione fisicamente importante: Christian Mekowulu – ex Dinamo Sassari – assieme a Tre'Shawn Thurman (vero jolly per i lituani e ala da contenere al meglio su entrambe le metà campo) e Regimantas Miniotas proteggono il ferro mischiando muscoli, esplosività e centimetri rendendo impenetrabile la propria area; Rasheed Sulaimon, ovvero il miglior realizzatore dell'EuroCup, non è solo capace di segnare da qualsiasi posizione ma ha anche ottime doti da passatore, così da rendere meno gravoso il compito del compagno Kristupas Zemaitis nella gestione dei possessi. Dalla panchina, Djordje Gagic è l'unico centro puro ed infatti la sua monodimensionalità ben si sposa con la versatilità degli altri lunghi; Eigirdas Zukauskas può giocare in entrambi gli spot di ala avendo buone doti come tiratore unite ad una discreta rim protection. In assenza di un vero playmaker di riserva, Vaidas Kariniauskas può all'occorrenza trasformarsi in un passatore lasciando al compagno Arnas Berucka le responsabilità di guardia tiratrice. Infine spazio anche per l'esperto Adas Juskevicius e per il classe 1999 Vitalijus Kozys. Nella LKL League, i Wolves Vilnius hanno vinto il big match contro lo Zalgiris Kaunas con il punteggio di 75-64 effettuando il sorpasso al primo posto in classifica (record 8-1).

Barry Brown Jr. ha parlato del match in programma domani in Lituania: “A Vilnius sarà una grande battaglia, mi aspetto tanta energia da loro, gasati dalla grande vittoria ottenuta su Prometey. Ma mi aspetto anche che noi saremo altrettanto pronti per impattare ed essere competitivi. Partendo dalla difesa per arrivare all'attacco. Andiamo a Vilnius per provare a vincere”.

Wolves Vilnius - Reyer Venezia, segui la partita in diretta tv e in streaming

Wolves Vilnius - Reyer Venezia, gara di Eurocup, si gioca domani - mercoledì 15 novembre - alle ore 18 in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.