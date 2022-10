Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Prima trasferta stagionale questa sera per la Virtus Bologna, che vola a Kaunas per affrontare uno Zalgiris ancora a secco di successi continentali (i due k.o. sono arrivati sinora sui campi di Maccabi Tel Aviv e Olympiacos Pireo) e con un roster dotato di tanta “classe operaia” e non troppe stelle. Gli americani di maggior spessore sono il play/guardia Keenan Evans e il centro sbocciato a Cantù Kevarrius Hayes (ottimo rim protector e sempre più bravo a muoversi nelle affollate e competenti aree di Eurolega). La formazione allenata dal debuttante Kazys Maksvytis fa quindi affidamento sul core baltico, puntando sul lungo bonsai ma tiratore come Rolands Smits, oltre che sull’ala ex NBA Ignas Brazdeikis, decisamente pericoloso in penetrazione, al pari del compagno di reparto Edgaras Ulanovas, letale dal post-basso nel creare per sé e per i compagni. Ci sarà campo anche per role players potenzialmente decisivi come Arnas Butkevicius (specialista 3&D) e Tyler Cavanaugh (spesso sul parquet nei momenti favorevoli della propria squadra grazie al preciso tiro da tre punti). Nel campionato nazionale, lo Zalgiris è imbattuto con 5 successi su 5 giornate ed in testa alla classifica assieme al CBet.

Così Scariolo a poche ore dal match: "La prima settimana di trasferte è arrivata. Come accadrà spesso nel corso della stagione, entrambe le squadre avranno un giorno per preparare la partita. È importante essere mentalmente pronti a competere fin dall’inizio. Alcuni dei nostri giocatori conoscono l’ambiente della Zalgiris Arena, estremamente favorevole alla loro squadra. Dobbiamo essere concentrati sulla partita, essere in grado di affrontare la loro aggressività e rispondere nel modo giusto. Speriamo di poter mettere in campo i nostri miglioramenti. Stiamo cercando di migliorare come squadra e di essere più costanti in difesa. Dobbiamo aggiungere un paio di minuti in più di difesa estrema a ogni partita. Affrontiamo una squadra con una lunga tradizione in EuroLeague".

Zalgiris Kaunas - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna, in programma questa sera, martedì 16 ottobre, alle 19 alla Zalgirio Arena (Kaunas), sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.