Beach Soccer, il Catania Fc vince la spettacolare finale di Coppa Italia 

I colori dell’estate hanno illuminato la finale della 20^ edizione della Coppa Italia di Beach Soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Il Catania FC si è preso la coccarda tricolore per la prima volta nella sua storia superando per 5-4 dopo l’extra time i campioni in carica della Domusbet.tv Catania davanti alle telecamere di DAZN che hanno ripreso in diretta l’evento. La partita è stata...