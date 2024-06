Beach soccer, finale di Coppa Italia tutta rossazzurra a Capo Peloro

Saranno Catania BS e Catania FC a giocarsi la finale della Coppa Italia domenica alle 18.30 sul rettangolo di sabbia del Beach Stadium Torre Faro di Messina. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN. Un derby etneo inedito, il primo in una finale di Coppa Italia di Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Se per il Catania FC è una prima assoluta, per la Domusbet.tv è la quattordicesima...