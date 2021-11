Benzema shock, condannato a un anno di carcere per il caso "Sextape"

Karim Benzema, stella francese del Real Madrid e della nazionale di Francia, è stato giudicato colpevole di complicità nel tentativo di ricattare l'ex compagno di squadra Mathieu Valbuena, suo connazionale, per un video a sfondo sessuale, ed è stato condannato a una pena detentiva di un anno.

I legali dell'attaccante hanno subito annunciato che il loro cliente è intenzionato a presentare ricorso contro la sentenza che gli ha inflitto anche una multa di 75.000 euro. Contro gli altri quattro imputati il tribunale penale di Versailles ha emesso condanne che vanno da 18 mesi di reclusione con sospensione della pena a due anni e mezzo. Durante l'udienza, Valbuena, 37 anni, attuale centrocampista dell'Olympiakos in Grecia ha spiegato che se il video fosse stato reso pubblico sarebbe stata a rischio la sua stessa cariera. La denuncia risale al giugno 2015 quando Valbuena avrebbe ricevuto una telefonata anonima in cui gli veniva richiesto di pagare la somma di 150.000 euro, affinché non venisse diffuso un filmato nel quale intratteneva rapporti sessuali.

Benzema non aveva partecipato alla tre giorni di processo il mese scorso e non era presente nemmeno durante la lettura della sentenza perché impegnato in Moldavia con il Real Madrid in una partita della Champions League.

Due settimane fa, il tecnico della Federcalcio francese Noël Le Graët ha spiegato che l'attaccante 33enne "non sarebbe escluso" dalla selezione in caso di "sanzione giudiziaria". Interrogato su questa domanda all'inizio di ottobre, l'allenatore Didier Deschamps è rimasto elusivo, ripetendo che stava facendo "scelte sportive" quando convocava i suoi giocatori. Per quanto riguarda il Real Madrid, sembra molto improbabile che sanzionino uno dei loro migliori giocatori, che hanno sempre sostenuto in questa faccenda.