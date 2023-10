Bezzecchi, recupero lampo dopo l'infortunio: corre il Gp dell'Indonesia, subito tra i migliori nelle libere

Marco Bezzecchi è subito tra i migliori nelle prime prove libere del Gran Premio dell'Indonesia. Il pilota riminese del team Mooney VR46, quinto nelle FP1, ha chiuso davanti a Pecco Bagnaia, sesto, in un turno che ha visto al comando Jorge Martin, davanti a Maverick Vinales, secondo, Aleix Espargaro, terzo e Franco Morbidelli, quarto.

Il Bez durante il turno ha anche affrontato una scivolata e si è immediatamente rialzato, segno che la clavicola destra è a posto. Bezzecchi ha affrontato con grande coraggio l'infortunio subito domenica 7 ottobre, a seguito di una caduta in allenamento al Ranch di Valentino Rossi. Domenica 8 ottobre è stato operato a Modena dal professor Giuseppe Porcellini e poi è riuscito a smentire tutte le ipotesi.

La sua assenza al Gp dell'Indonesia era certa ed era a forte rischio anche la sua partecipazione alla gara successiva in Australia, dal 20 al 22 ottobre. Terzo nella classifica della MotoGp, a 54 punti da Bagnaia, che ne ha solo 3 di vantaggio su Jorge Martin, Bez è volato in Indonesia, ha avuto l'ok dei medici e ha subito iniziato ad andare forte in pista, candidandosi a un ruolo di protagonista anche in questo weekend.