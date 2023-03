Un bimbo siriano vittima del terremoto incontra il suo mito: Cristiano Ronaldo

Ha realizzato il suo sogno: incontrare Cristiano Ronaldo. Un bambino siriano, coinvolto nel sisma in Turchia e Siria, dopo aver rischiato la vita ed essere stato messo in salvo da una squadra di soccorso, - in un video che aveva fatto il giro del web - aveva espresso il desiderio di incontrare il fuoriclasse portoghese, suo idolo incontrastato. Rabeeh Shaheen, questo il nome del bambino, è stato portato quindi a Riyad dove prima ha assistito a una partita dell'Al Nassr e poi incontrato Ronaldo. Quando il campione lusitano si è informato sulle sue condizioni di salute, il bambino ha risposto imitando l'esultanza dell'attaccante, aggiungendo l'immancabile "Siuuu".