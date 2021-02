Formula 1 - Allenamento estremo per Bottas: il finlandese corre a 22 gradi sotto zero

"Always good weather for a run. -22 and a bit of wind chill. No excuses." Tradotto suona così: "È sempre il clima adatto per correre. -22 gradi e un leggero vento freddo." Quanti di noi, del resto, non avrebbero come primo pensiero quello di allenarsi quando la temperatura esterna segna 22 gradi sotto lo zero? Si potrebbe fare un sondaggio tra i follower di Vallteri Bottas. Le immagini del suo allenamento polare hanno immediatamente scaldato i cuori dei fan della Formula 1.

Il pilota della Mercedes, nella fase invernale, come ogni buon finlandese è particolarmente attivo. Si sta allenando e divertendo con le vetture da rally, dando prova delle sue spettacolari doti di guida sulla neve. Dagli ultimi post della sua pagina Instagram emerge tutto il fascino del paesaggio incontaminato della natura finlandese.

Anche Hamilton ha scelto un periodo di allenamento sulla neve per recuperare la miglior condizione. Mentre tutto il mondo della F1 attende notizie sul suo rinnovo contrattuale e sulla sua presenza in pista nella stagione 2021, il sette volte campione del mondo al momento sembra avere un unico pensiero. Ogni mattina pensa a come arrivare in cima a una montagna con i suoi sci. Per i piloti Mercedes non c’è niente di meglio della neve per ricaricarsi in vista di un’altra intensa stagione.

La nuova monoposto li attende: la presentazione della Casa di Stoccarda è fissata per il 2 marzo.

Il Mondiale di Formula 1 2021 prenderà il via il prossimo 28 marzo in Bahrain. Per il calendario completo cliccate qui.