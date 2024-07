Colpo di mercato del Messina Futsal, preso il pivot argentino Matias Sanz

Il Messina Futsal ha messo a segno il primo colpo di mercato in vista del campionato di serie A2 di calcio a 5, assicurandosi prestazioni e reti del pivot argentino Matias Nicolas Sanz. Classe 1993, vanta un eccellente curriculum sportivo. Dopo aver giocato in patria per sei stagioni con l’Estrella De Maldonado, Sanz è arrivato in Italia nel 2021, militando in A2 prima nel Bernalda e poi nella...