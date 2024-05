L'addio al calcio di Claudio Ranieri

É finita la straordinaria carriera di Claudio Ranieri, secondo gli ultimi rumors l'attuale allenatore del Cagliari dirà addio alla squadra e alla panchina al termine di questo campionato. A 72 anni la decisione sembra essere stata presa e già comunicata al suo attuale club.

Lascia cosí il decano degli allenatori italiani, l'uomo della favola Leicester, il suo capolavoro assoluto in una carriera costellata di successi tra Italia, in cui ha allenato tra le altre la Juventus e la Roma, l'Inghilterra e la Spagna in cui é stato protagonista facendo partire il periodo d'oro del Valencia.

L'ultima gemma è la salvezza ottenuta la scorsa giornata con il Cagliari, rimasto in Serie A con una giornata di anticipo grazie al blitz con il Sassuolo. Un'impresa che parte da lontano con l'incredibile promozione della passata stagione e la rimonta di questa annata in cui a ottobre i sardi erano ultimi in classifica. La sfida di domani sera contro la Fiorentina sarà l'ultima della carriera di Claudio Ranieri, di sicuro un uomo che mancherà tantissimo al calcio.