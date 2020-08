'Zlatan is back'. Milan al lavoro da oggi con Ibrahimovic

Zlatan è tornato. L'arrivo a Milano era previsto prima delle 23 di sabato 29 agosto. Lo svedese è atterrato invece alle 23,30 a Linate lasciando lo scalo da un ingresso presidiato da alcune decine di tifosi, accorsi per incitare Zlatan e rubare i primi secondi della nuova avventura in rossonero.

"Sono molto felice, finalmente tutto apposto. Potevo tornare, dove mi sento a casa - ha detto Zlatan al sito ufficiale del Milan - Adesso bisogna lavorare e continuare. Riscaldamento finito? Adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Bisogna continuare, poi come ho detto sempre, non sono una mascotte ma per portare risultati, aiutare squadra e riportare il Milan dove deve essere".

Zlatan di certo non prenderà parte all'amichevole con il Novara di mercoledì prossimo, più probabile che il suo rientro sia in occasione di Milan-Monza. Già, proprio nella sfida tra i rossoneri e i brianzoli dell'ex patron Silvio Berlusconi, che verrà disputata sabato prossimo a San Siro.

Ma ai tifosi del Milan poco importa. Ibrahimovic nei suoi 6 mesi in rossonero ha fatto vedere che può essere ancora determinante arrivando a strappare un accordo annuale da 7 milioni di euro. C'è grande curiosità per capire quale numero sceglierà lo svedese.

Nella prima avventura rossonera ha indossato la numero 11 conquistando lo Scudetto, poi a gennaio la scelta del 21 dato che era già impegnata la divisa della prima esperienza. Certo, in carriera ha avuto la numero 8 (Inter), il 9 (Juventus) ma anche il 10 con la nazionale. Qualcuno aveva ipotizzato nella scelta del 9 per questa nuova parentesi, pensando magari che solo Zlatan potesse esorcizzare la maledizione di una divisa che dopo Inzaghi ha bagnato le polveri a tanti, troppi centravanti. Chiedere per avere conferma a Piatek, Higuain, André Silva, Lapadula, Luiz Adriano, Fernando Torres, Mattia Destro, Alessandro Matri e Pato.

Per gli esperti del settore marketing se Ibrahimovic scegliesse la numero 9 sarebbe un'ottima operazione anche per il lancio della nuova divisa, ma i social sembrano intendere altro. Già perchè Zlatan ha postato una foto in cui si vede lui di spalle con il numero 21, dove il 2 è sostituito del numero 1. Ecco un indizio che punta con decisione verso la maglia indossata da Borini nell'ultima stagione.