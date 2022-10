Fenomeno Kvaratskhelia, nessuno come lui in Europa

La Kvara-mania è già scoppiata a Napoli da tempo, ma nelle ultime settimane si sta diffonendo in Italia e in Europa. Il georgiano a soli 21 anni ha già fatto dimenticare Lorenzo Insigne con le sue giocate funamboliche sempre al servizio della squadra. E' veloce, tecnico, salta l'uomo come pochi, segna, fornisce assist e nel 4-3-3 di Spalletti sembra esserci nato. Chi in estate aveva contestato la scelta di sostituire il capitano con un ragazzo giovane e alla prima esperienza in un top campionato europeo si è già dovuto ricredere.

Khvicha Kvaratskhelia è il nuovo che avanza e pensare che il Napoli lo ha pagato solo 10 milioni fa quasi sorridere ora che ogni tre giorni illumina i campi con le sue sgroppate. Ora tutti si sono accorti di quanto questo ragazzo, che già aveva fatto impazzire la Spagna con la sua Nazionale l'inverno scorso e che ancora molto giovane era stato ad un passo dal Bayern Monaco, sia fenomenale. Il Napoli se lo gode e insieme a lui vola al primo posto in campionato e agli ottavi di Champions League.

Il record di Khvicha Kvaratskhelia tra Champions League e Serie A

Le ottime prestazioni sono accompagnate da numeri da urlo, tenendo conto di tutte le competizione e quindi delle 12 presenze tra Champions e Serie A il georgiano ha messo a referto 7 gol e 5 assist, partecipando in totale a 12 reti, nessuno è arrivato a fare tanto tra i giocatori che giocano nel massimo campionato italiano.

Una continuità di rendimento straordinaria che lo ha fatto salire alla ribalta e una cosa sembra certa, questo ragazzo non sarà una meteora ma è destinato a brillare ancora a lungo. Con Napoli sperano i tifosi azzurri che quasi da nulla hanno trovato il proprio nuovo idolo.