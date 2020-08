Europa League, il Milan-Shamrock Rovers ai preliminari: gara secca il 17 settembre

Nel sorteggio di Nyon il Milan ha conosciuto l'avversaria da affrontare nel secondo turno preliminare di Europa League: si tratta degli irlandesi del Shamrock Rovers.

Milan-Shamrock Rovers: gara secca il 17 settembre

La gara si giocherà in una gara secca in programma il 17 settembre a porte chiuse. Il sorteggio di Nyon ha inoltre stabilito che il Milan disputerà la gara valida per il secondo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers in trasferta.

Domani la Uefa procederà alla definizione del terzo turno preliminare, in programma il 24 settembre. Se supereranno questi due turni, i rossoneri per poter entrare nella fase a gironi del secondo torneo continentale dovranno passare anche dal playoff del primo ottobre.