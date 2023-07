Napoli-Hatayspor, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Terza amichevole estiva stagionale per il Napoli di Rudi Garcia che dopo la vittoria larga contro i dilettanti dell'Anaune, per 6-1, ha avuto una piccola battuta d'arresto contro la Spal, squadra che l'anno prossimo giocherà in Serie C. La gara è finita 1-1 ma va ricordato che non è la migliore formazione possibile, il neo allenatore infatti non può ancora contare su tanti big e poi aspetta rinforzi dal mercato. Conclusa la telenovela Zielinski, con il polacco che rimarrà dopo il rinnovo, ora si aspettano almeno un altro centrocampista ma soprattutto un difensore centrale che possa prendere il posto di Kim. Dovrebbe essere stato risolto anche il nodo Osimhen, l'attaccante è pronto a prolungare il contratto e restare almeno un altro anno.

Garcia prepara così la sfida del 29 luglio delle 18,30 contro i turchi dell'Hatayspor per vedere miglioramenti dalla sua squadra che l'anno prossimo dovrà difendere il titolo italiano e punta anche a fare molta strada in Champions League. Il test sarà il più probante di quelli messi per ora in calendario e gli avversari arrivano in buona forma dopo il pari con l'Hull e la vittoria 2-1 con il Karagumruk, ex squadra di Andrea Pirlo che dopo aver abbandonato la Turchia si è trasferito alla Sampdoria.

Dove vedere Napoli-Hatayspor in diretta tv e streaming

L'unico modo per vedere l'amichevole Napoli-Hatayspor sarà quello di acquistare la singola gara ad un costo di 9,99 euro al servizio Sky Primafila. La partita verrà poi trasmessa sul canale 252, ma solo per chi avrà acquistato il singolo match, non per chi è abbonati ai vari pacchetti Sky. La modalità sarà ripetuta anche per le prossime amichevoli contro Girona (2 agosto), Augusta (6 agosto) e Apollon Limassol (11 agosto).