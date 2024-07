Palermo, la ricetta di Gomis: "Un gruppo sano e coeso è fondamentale per vincere"

"Credo che la società stia strutturando la squadra per avere 25 titolari: tutti devono dare il meglio, mettersi a disposizione e cogliere l’occasione quando arriverà". Sono queste le prime parole in rosanero di Alfred Gomis, nuovo portiere del Palermo arrivato dal Rennes, presentato a Livigno. Il giocatore ha raccontato in conferenza stampa cosa lo ha spinto a sposare il progetto rosanero: "Ho...