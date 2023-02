Tottenham-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica alle 17,30 riparte la caccia all'Arsenal capolista in Premier League con il Manchester City rimasta l'unica minaccia per i gunners che hanno cinque punti in più e una gara ancora da recuperare. La rimonta per Guardiola si fa sempre più difficile e domenica alle 17,30 l'ostacolo sarà di quelli alti da saltare. I citizens infatti sfidano il Tottenham che sarà privo di Conte dopo l'operazione degli scorsi giorni, al suo posto in panchina ci sarà Stellini.

Gli Spurs, quinti a meno tre dal quarto posto, non possono cedere il passo, nonostante non siano in un grande periodo di forma e soprattutto abbiano nelle sfide alle big un vero e proprio tabù. A Londra sperano nell'inversione di rotta nel giorno della partita tra i migliori bomber del campionato: Haaland, 25 gol, sfida Kane, 16 reti.

Tottenham-Manchester City: le scelte di Conte e Stellini

Come detto in panchina non ci sarà Conte ma Stellini che prepara la formazione anti City in cui dovrebbe esordire dal primo minuto a destra il neoacquisto Pedro Porro. Gli Spurs potrebbero recuperare Richarlison, anche se in attacco dovrebbero giocare ancora Kulusevski e Son alle spalle di Kane. Fuori dai giochi anche Lucas Moura e Sarr.

Tottenham-Manchester City: le scelte di Guardiola

Guardiola dovrà fare a meno di Stone e Foden e a destra in difesa dovrebbe pungtare sul diciottenne Lewis per chiudere la linea insieme a Akanji, Laporte e Ake. In attacco vicino al fenomeno Haaland Grealish è favorito su Alvarez mentre l'altra maglia dovrebbe andare sulle spalle di Mahrez che contro il Tottenham in carriera ha segnato sette gol e messo a referto anche quattro assist, un vero incubo per gli spurs.

Tottenham-Manchester City: le probabili formazioni

Tottenham (3-4-3) Lloris; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son

Manchester City (4-3-3) Ederson; Lewis, Akanji, Laporte, Ake; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish

Tottenham-Manchester City in diretta tv e streaming

Il match di Premier League di domenica alle 17,30 tra Tottenham e Manchester City sarà trasmessa in Italia da Sky che dedicherà i canali 203 e 213 alla sfida. Attivo anche lo streaming sulla App Sky Go oppure su Now.