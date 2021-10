Verona-Juventus 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Doppietta sensazionale del Cholito, che prima appoggia un facile tap-in, poi dipinge un arcobaleno sotto l'incrocio della porta di Szczesny. L'Hellas Verona batte la Juventus e l'aggancia in classifica. A dieci minuti dal termine McKennie riapre la partita, ma non basta per rimontare ad Allegri: altra impresa al Bentegodi per i gialloblù di Tudor, che adesso vedono addirittura l'Europa. Crisi Juve: le prime posizioni sono sempre più lontane.

Il tabellino

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Dawidowicz 6.5, Gunter 6, Casale 6 (Ceccherini); Faraoni 6, Tameze 5.5, Miguel Veloso 6.5, Lazovic 6.5 (Sutalo); Barak 6, Caprari 6.5; Simeone 7.5. All. Tudor.

Juventus (4-4-2): Szczesny 5.5; Alex Sandro 5, Chiellini 5, Bonucci 5.5, Danilo 6; Cuadrado 5, Arthur 5 (Bernardeschi), Bentancur 5, Rabiot 5 (McKennie 6,5); Morata 5, Dybala 5,5. All. Allegri.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Reti: 11′ Simeone, 14′ Simeone, 80′ McKennie.

Ammoniti: Lazovic, Casale, Faraoni, Danilo.

Hellas Verona - Juventus 2-1: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Hellas Verona - Juventus 2-1 giocata sabato 30 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn