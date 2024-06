Nuovo rinforzo per l’A.C. ChievoVerona, che ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Trillò. L'esterno classe 1997, ha debuttato nella stagione 2014/15 nella squadra giovanile del Frosinone Sub 19 nel Campionato Primavera 1. Nella stagione 2016/17 ha fatto poi il salto in Serie D con il Rieti, ottenendo la promozione in Serie C grazie anche ad un suo gol nella finale playoff vinta per...