Rinnovo di contratto per Costanza Razzolini, che continuerà a vestire la maglia dell'Acf Arezzo. Capitano della squadra, ha segnato 13 gol nella scorsa stagione, contribuendo in modo significativo all’ottimo finale di campionato. Classe ’97, è un punto di riferimento per lo spogliatoio e guiderà l'attacco amaranto...