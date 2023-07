Adama Traoré, la super ala che ha stregato la Serie A

Fisico imponente, muscoli ipersviluppati, esplosività degna di uno sprinter, tutto questo è Adama Traorè. Il ventiseienne spagnolo è un culturista del calcio che ha passato gran parte della sua carriera in Inghilterra dove si è fatto notare per quasi 200 presenze tra Middlesbrough e Wolverhampton, con brevi e non esaltanti parentesi al Barcellona, società che ha avuto il merito di crescerlo nella propria cantera.

Adama Traoré nel mirino del Napoli

Adama Traorè è uno dei nomi più caldi del calciomercato italiano, non solo perché ha talento e ha dimostrato di poter essere una risorsa per squadre anche di livello, ma perché ha da poco visto scadere il suo contratto con gli Wolves e quindi si può accasare nella sua prossima squadra senza spendere un euro, se non quelli dell'ingaggio che in Inghilterra si assestava intorno ai 3 milioni di euro.

Esterno alto che può giocare sia a destra che a sinistra, è perfetto per il 4-3-3 ed è per questo che il Napoli lo segue ormai da parecchio tempo e sembra non aver mollato la prese. La situazione delle ali di Garcia è ormai delineata Kvarastkhelia è intoccabile, Politano non sembra avere mercato e comunque è una risorsa molto importante mentre Lozano è in procinto di lasciare Napoli. Il messicano ha un ingaggio pesante ed è corteggiato dall'Arabia Saudita e da molti club di Premier League. Partirà e Adama Traorè potrebbe essere il sostituto.

Anche Milan e Roma su Adama Traoré

Potrebbe perché la corsa è decisamente molto affollata. Il Milan per esempio sta trattando Pulisic ma è stato sorpassato dal Lione al momento e quindi potrebbe virare sullo spagnolo per cercare di dare un padrone alla fascia destra, da tempo orfano di un titolarissimo. In Italia l'iberico piace anche alla Roma, maestra nei colpi a parametro zero, ma in questo caso Mourinho dovrebbe lavorare perché Traorè ha i mezzi fisici per coprire tutta la fascia nel 3-5-2 del portoghese, ma a livello tattico, soprattutto in difesa dovrebbe migliorare e non poco.